Pamela Prati eliminata al Grande Fratello Vip?/ Attacca Edoardo Donnamaria per la nomination:”MI hai delusa”

Pamela Prati discute con Edoardo Donnamaria: ecco cosa è successo

Pamela Prati non sembra ancora aver digerito la nomination di Edoardo Donnamaria nei suoi confronti; la showgirl del Bagaglino, mentre era nella cucina del Grande Fratello Vip 2022, ha avuto un acceso confronto con il volto di Forum. La gieffina è rimasta molto delusa, soprattutto dalle motivazioni con le quali Edoardo l’ha nominata.

Pamela Prati rivolgendosi al volto di Forum dichiara: “Più che arrabbiata sono delusa perchè è come dire “sai per me non vali niente“. Se devo buttare qualcuno dalla torre, butto te. Proprio da te non me lo sarei aspettato perchè guarda anche Salatino mi ha votato mi è venuto a dire “Pami sai…” gli ho detto “Va bene, non ti preoccupare. Ma tu lì, in quel tavolo hai scartato me, mi hai scartata“. A questo punto, Edoardo ha provato a far calmare la showgirl: “Non è che ti ho scartato, nel senso a te ti voglio bene lo sai. Sono sempre stato carino con te, non è che ho qualcosa contro di te, ma con gli altri ragazzi ho un rapporto costante con te ho un po’ meno rapporto“. Nonostante il gieffino abbia ribadito di volerle bene, Pamela Prati non è sembrata affatto convinta e ha concluso: “Adesso ho un’altra opinione di te, ma non per la votazione per il modo in cui me lo hai detto”. Per vedere la clip ufficiale clicca qui.

Pamela Prati, durante l’ultima diretta, si è infuriata con Alfonso Signorini che non le starebbe dando le giuste attenzioni da qualche puntata. La ex showgirl si è, dunque, rivolta al conduttore dichiarando: “Voglio andare a casa, avete di meglio! Neanche mi avete salutato questa sera, dai Alfonso! Da oggi divento trasparente, ormai sono invisibile, non fate vedere mai quello che faccio, mai una gentilezza nei miei confronti!”

Alfonso Signorini ha cercato di calmare Pamela Prati giustificandosi: “Non è che posso salutare tutti, se io salutassi tutti e 20 i concorrenti sarebbe già finito il primo blocco!”. Le acque si sono, quindi, calmate dopo qualche scambio di battute tra i due, ma il web non ha gradito la reazione della gieffina.

