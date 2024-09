Pamela Prati ha un fidanzato? Come stanno le cose con Simone Ferrante

Questa sera la diva Pamela Prati tornerà in onda sul piccolo schermo, visto che sarà ospite della trasmissione di Rai2 Storie di donne al bivio, condotta da Monica Setta, l’occasione potrebbe essere quella giusta per tornare a parlare delle questioni private della showgirl originaria di Ozieri. Pamela Prati attualmente ha un nuovo fidanzato? Difficile dirlo, ma nei mesi scorsi l’ex concorrente del Grande Fratello ha smentito la relazione con il giovane Simone Ferrante, dopo che in un primo momento aveva annunciato la relazione con il ragazzo, prima di tornare sui propri passi. Sono molto innamorata, sì ho una storia con un ragazzo più piccolo, quanti anni ha? 20! Vabbè 19, ma che differenza c’è, comunque è maggiorenne” aveva detto l’attrice.

Qualche settimana fa invece è andato in scena il dietrofront di Pamela Prati, che ha rivelato di essere solo amica con Simone Ferrante, dimenticandosi della storia annunciata, parole che non hanno molto convinto i fan e in molti continuano a ritenere l’ex diva del Bagaglino felicemente innamorata del suo ragazzo.

Pamela Prati e l’amore con Simone Ferrante: “E’ un ragazzo molto maturo”

Nel corso di un intervento nella trasmissione La vita in diretta di Alberto Matano, Pamela Prati si era detta felicemente innamorata di Simone Ferrante, una relazione che ancora oggi sembra avvolta nel mistero. Ma del presunto fidanzato l’ex gieffina aveva detto delle cose molto speciali: “Lui è un giovane vecchio, ascolta sempre la Callas e tanti grandi artisti, diciamo che è già un vintage alla sua età, ci intendiamo perfettamente, l’età non c’entra nulla, è l’anima che conta, cosa facciamo insieme? Tante conversazioni molto interessanti”.

Vedremo se questa sera lunedì 9 settembre Pamela Prati deciderà di rompere il silenzio e svelare qualche dettaglio in più sulla sua storia con Simone Ferrante.