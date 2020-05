Pamela Prati/ “Mia madre l’amore più grande della vita” (Domenica In)

Pubblicità

Pamela Prati a Domenica In si racconta a cuore aperto per la prima volta dopo più di un anno. “Eravamo ladri di sogni. E’ veramente doloroso” dice la showgirl all’amica di lunga data Mara Venier a cui ha voluto concedere la sua prima intervista dopo il Prati Gate legato al matrimonio con Mark Caltagirone. Una lunga chiacchierata che comincia dai primi anni: l’infanzia, le difficoltà e il rapporto con l’adorata mamma scomparsa da alcuni anni. Un’assenza con cui la showgirl ha difficoltà a convivere al punto che la Venier le chiede “perchè non hai mai superato questo dolore?”. La Prati replica: “la perdita di mia mamma, lei mi accompagnò, mia madre è l’amore più grande che io potessi avere dalla vita. Sono stata legatissima e lo sono tutt’ora, lei era la mia bambina, mi sono presa di cura di lei fino alla fine, ma lei è sempre qui con me”. Un filmato della madre la fa scoppiare in lacrime: “quanto mi manca Mara, quanto vorrei che fosse qui per abbracciarmi. So che tu mi capisci, sai qual è il calore di una mamma”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Pamela Prati: “da bambina mi chiamavano bastarda”

Pamela Prati è il primo ospite in studio della trentaseiesima puntata di Domenica In di Mara Venier. A distanza di più di un anno dalla sua intervista in cui annunciò il matrimonio con il fittizio Mark Caltagirone, la ex regina del Bagaglino torna in tv per raccontare cosa è successo in tutti questi mesi. “Non ci possiamo abbracciare, ma è bello potersi rivedere” – precisa subito la Prati, che esordisce dicendo “è tanto sofferta questa intervista, dopo quello che mi è successo è stata una bella botta. Sono molto emozionata”. Per il suo ritorno in uno studio televisivo, la Prati ha scelto la sua amica Mara Venier: “voglio mettermi a nudo e raccontare fino in fondo chi sono”. Un’occasione speciale visto che la Prati è in uscita con il suo libro “Come una carezza”. “Prima di giudicare bisogno cercare di capire e conoscere chi abbiamo davanti, stai tranquilla, stai serena, parleremo di tutto” dice Mara Venier che parte dall’infanzia della showgirl rivelando “tu scrivi che vi chiamavano bastarde, perchè?”. La Prati con la voce rotta rivela: “bastarde perchè mia madre non era sposata con mio padre. Mia madre è rimasta vedova giovanissima, ha incontrato mio padre e ci ha fatto sei bambini. Agli occhi della gente chi non è sposato non era considerato bene. I vicini ci chiamavano così, questa parola me la porto ancora dentro. Poi il ricordo della madre: “lei è sempre con me, era stupenda, dolce. Era davvero bella, mi ricordo il suo profumo”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Pamela Prati, il ritorno in tv dove scoppiò il Pratigate

Signori e signore il caso dello scorso anno sta per tornare in tv per allietare questo periodo di quarantena e l’ennesima domenica chiusi in casa, o quasi. Tra congiunti e autocertificazioni, è arrivato il momento di mettere tutto da parte e piazzarci davanti a Rai1 per Domenica In. Mentre il sole splende alto in cielo, dopo il lauto pasto domenicale, tornerà protagonista lei, la donna della scorsa stagione televisiva, Pamela Prati. La showgirl sarda è finita nell’occhio del ciclone per via delle sue bugie e sulle illusioni che sono nate intorno ad un misterioso imprenditore che, dopo averla conquistata, l’ha colpita dritta al cuore chiedendola in sposa e ottenendo un sì come risposta. Da qui in poi è tutto in discesa per lei. Pamela Prati annuncia le sue nozze, Mara Venier e Silvia Toffanin fanno a gara per averla e congratularsi con lei e alla fine? La verità viene a galla e pezzo dopo pezzo l’intricato puzzle rivela una verità assurda: Mark Caltagirone è un’invenzione e Pamela Prati non è fidanzata e non si sta per sposare.

PAMELA PRATI E IL MARK CALTAGIRONE GATE

Da questo punto in poi è successo di tutto. Pamela Prati è finita alla gogna mediatica andando ospite in tv prima per continuare a ribadire che era tutto vero e che presto si sarebbe sposata (prenotando anche sale, Chiese e tutto quello che serve ad una sposa) ma poi si è tirata indietro ammettendo di non aver mai conosciuto di persona il suo futuro sposo e addossando alle amiche/complici Eliana Michelazzo e Pamela Perriccolo, l’inganno in cui era finita proprio come tante altre donne prima di lei e, magari, dopo. Finti corteggiatori che rubano il cuore alle donne solo per usarle magari per denaro. Anche a lei è successo lo stesso ma per fortuna la stessa tv l’ha aiutata a capire l’inganno. Alla fine ha deciso di sottrarsi ad interviste e ospitate salvo poi tornare da Silvia Toffanin per le scuse definitive. Oggi però rivivremo il suo caso a Live non è la D’Urso, dove nei mesi scorsi a lungo se n’è parlato e dove la Prati è stata anche ospite per poi lasciare lo studio di punto in bianco.

PAMELA PRATI RICOMINCIA NON SENZA POLEMICHE

Ma cosa ne è stato di Pamela Prati? L’estate ha spazzato via il gossip, le polemiche e l’ombra di Mark Caltagirone tanto che la showgirl ha ripreso in mano la sua vita tra proposte importanti, la voglia di fare video e lanciare canzoni ma senza dimenticare il dolore che l’ha lacerata al grido di “Mi sto leccando le ferite, non sono guarita perché ho ancora tanto dolore dentro di me, ma ho un obiettivo preciso“. Il suo momento zen, però, è terminato nei giorni scorsi quando sui social ha attaccato senza mezze misure Verissimo reo di tirare di nuovo in ballo questa storia in questo “contesto drammatico per la nazione a causa del covid 19, in cui ci sono questioni davvero serie da affrontare, tra persone che muoiono per il virus, anziani morti nelle RSA, e tante altre che non hanno più un lavoro e non sanno cosa dare da mangiare ai figli”. A quanto pare Pamela Prati non apprezza di essere richiamata in tv per parlare solo del caso Mark Caltagirone ed è così che oggi tornerà per parlare di altro a partire dal suo libro e finendo alla musica. Non a casa sul comunicato di Domenica In si legge: “La popolare attrice e soubrette sarà presente in studio e insieme a Mara Venier ripercorrerà alcune delle tappe più significative della sua vita e della sua carriera”. Mara Venier saprà resistere alla tentazione?



