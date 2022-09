“Pamela Prati? Non le crederò più”/ Alajmo: “Storia con Bellavia solo per il gioco”

A Mattino Cinque, consueto talk in programma la mattina su Canale 5, si parla della puntata di ieri del Grande Fratello Vip ed in particolare di Pamela Prati, una delle grandi concorrenti dell’edizione 2022-2023 del reality show Mediaset. In collegamento vi è il noto paparazzo Andrea Franco Alajmo che ha esordito dicendo: “Io per partito preso non crederò più ad una sola parola di Pamela Prati, in generale su qualsiasi argomento, per la questione di Mark Caltagirone? Sì”, per poi aggiungere: “Magari esiste…”.

In studio vi è Patrizia Groppelli che commentando il recente litigio fra Pamela Prati e Antonella Fiordelisi, ha commentato: “Ne vedremo delle belle, a me non convince Pamela Prati, non mi convincerà mai, poi prendersela con la Fiordelisi, comunque non è un premio Pulitzer da dove arriva? Se vai sul suo profilo Instagram vedi più il suo lato B che il suo viso”. Raffaello Tonon sulla questione Pamela Prati aggiunge: “Questa Fiordelisi sarà una giovane che si deve fare ma ha il diritto di dire che è una strafottente. Una donna matura come Pamela Prati che risponde ‘Amore sei trasparente’, oppure Troppe mosche ci sono’, neanche in quinta elementare la mia compagna mi rispondevano così”.

ANDREA FRANCO ALAJMO SU PAMELA PRATI: “NON SI STA COMPORTANDO BENE…”

Guenda Goria aggiunge: “Lei non vuole essere giudicata per la sua storia con Mark Caltagirone ma per come si comporta tutti i giorni con i suoi inquilini”, e Andrea Franco Alajmo ha replicato: “Come fai a non giudicarla per Mark Caltagirone? Comunque non si sta comportando benissimo neanche con i suoi coinquilini”.

Mark Caltagirone a parte, Pamela Prati si è avvicinata molto a Marco Bellavia nelle ultime settimane, ma Alajmo non crede alla storia: “Sono ottimista? Assolutamente no, figurati se Pamela Prati non prendeva la palla al balzo, lo porterà avanti per creare dinamiche per un bel po’, non succederà niente, a lui piace, a lei no. Per lo meno Marco Bellavia esiste (aggiungere ironico ndr)”. Andrea Franco Alajmo ha concluso il suo intervento dicendo: “A quale scoop sto lavorando ora? Sono tre mesi che la stiamo cercando con il suo nuovo compagno, siamo a tutti a caccia di questo scoop… è una nota presentatrice”. Il paparazzo non la nomina mai ma è chiaro il riferimento ad Ilary Blasi, recentemente separatasi da Francesco Totti.

