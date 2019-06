PAMELA PRATI/Prima apparizione in pubblico dopo il caso Caltagirone (Chi Summer Tour)

Pamela Prati sarà una delle protagoniste del Chi Summer Tour, l’appuntamento ideato dal direttore del settimanale Chi Alfonso Signorini. La location scelta per la prima tappa è Cesenatico, dove Signorini e co. approderanno stasera. Seguiranno altre tre date in tre posti rigorosamente chic e mondani. La più attesa sul palco è senza dubbio lei, Pamela, che la scorsa primavera ha monopolizzato i tabloid con la sua storia. Signorini l’accoglierà come ospite d’onore, affinché racconti – ancora una volta – la sua versione. Spazio anche all’attualità e ai trend dell’estate 2019, come pure a Simona Ventura, Paolo Ruffini, Antonella Ferrari, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. Quella di Pamela Prati è la prima apparizione pubblica dopo le controversie su Mark Caltagirone. Il racconto di Pamela sull’imminente matrimonio si è rivelato essere falso, ma lei ci tiene a difendere la sua posizione e la sua credibilità. Come andrà a finire? Staremo a vedere.

Pamela Prati al Chi Summer Festival

L’appuntamento con Pamela Prati e il Chi Summer Tour è alle 19.30 in Piazza Ciceruacchio. Come detto, si tratta della prima volta che Prati parla in pubblico, almeno dopo la notizia della bufala. La prima a smascherarla, per la cronaca, è stata Mara Venier, che ha raccontato a La stampa come è successo. “Durante l’intervista avevo capito che qualcosa non andava – ha spiegato, riferendosi al suo colloquio a Domenica in – il giorno dopo mi chiama Roberto D’Agostino e mi dice che è tutta una bufala. Poco dopo a chiamarmi è l’ex fidanzato e anche lui mi dice che era tutto falso”. Per questo la Venier si è rifiutata di ospitarla di nuovo, anche dopo la telefonata della Prati che, in lacrime, le chiedeva di tornare. “Era partito un circo dal quale volevo rimanere fuori. Mi ha cercata e voleva tornare, piangeva: ‘Sono innocente’. Una grande tristezza. Mi è dispiaciuto per lei”.

La d’Urso parla di Pamela Prati

Anche Barbara d’Urso si è pronunciata sul caso Pamela Prati: “La nostra forza è stare sulla notizia e parlare di ciò di cui parla la gente. I settimanali e i siti ne erano pieni, tante trasmissioni se ne sono occupate, noi abbiamo portato avanti un’inchiesta che ha tenuto incollato il pubblico”. Anche lei ha ammesso di essere stata ingannata: “Io non ho ancora capito la verità. È una storia assurda. Ora per fortuna ci penserà la magistratura, anche perché ci sono molte denunce”. E prosegue: “Durante questa storia non l’ho mai sentita. L’ho vista solo una volta, a tu per tu, fuori dal mio camerino perché lei aveva messo come condizione quella di incontrarmi prima di venire ospite nella penultima puntata di Live. L’ospitata sarebbe stata a titolo gratuito. Come credo tutti sanno, il giorno dopo non si è presentata”.



