Pamela Prati querela Tommaso Zorzi e Cecilia Capriotti?/ “Negato confronto al GF Vip”

Tommaso Zorzi, vincitore del Grande Fratello Vip 5, querelato da Pamela Prati. La notizia giunge da Gabriele Parpiglia tramite le pagine web di Giornalettismo: l’influencer milanese sarebbe stato chiamato a ritirare un documento presso il commissariato di Polizia al quale si sarebbe presentato in compagnia di due legali. Qui avrebbe appreso di aver ricevuto una querela da Pamela Prati, ex diva del Bagaglino. “Agli atti Tommaso ha potuto constatare che Pamela Prati lo ha querelato per un suo commento nella Casa sul caso Mark Caltagirone”, ha aggiunto il giornalista. Il riferimento è ad un momento legato proprio alla sua permanenza nella Casa del GF Vip, quando Zorzi insieme a Cecilia Capriotti erano tornati a parlare della showgirl, dopo che Tommaso lo aveva già fatto nei mesi precedenti.

Già l’avvocato Lina Caputo, difensore di Pamela Prati, in passato aveva fatto sapere, come riportava Dagospia, che era già stata sporta “denuncia querela per un precedente colloquio Zorzi-Capriotti sulla mia assistita, ritenuto diffamatorio, sempre all’interno della Casa del GFVIP”, diffidando successivamente tutti i concorrenti dal voler continuare l’attività ritenuta diffamatoria nei confronti della sua assistita.

PAMELA PRATI QUERELA TOMMASO ZORZI E CECILIA CAPRIOTTI PER FRASI AL GF VIP

Non solo Tommaso Zorzi, dunque, ma anche Cecilia Capriotti sarebbe stata querelata da Pamela Prati, come confermato oggi da Giornalettismo, “per i pareri espressi nella Casa sulla showgirl e il caso Mark Caltagirone”. In merito alla chiacchierata tra i due ex Vipponi, riferisce Parpiglia, anche le parole “caso clinico” pronunciate nella spiatissima Casa di Cinecittà. A dirlo sarebbe stata la Capriotti che avrebbe provocato il sorriso di Zorzi mentre si parlava del famigerato amore fake con Mark Caltagirone. Ci sarebbe però un ulteriore retroscena riportato da Giornalettismo che in merito scrive: “Sembrerebbe che la Prati quando è stata “citata” per la storia con Caltagirone, avesse chiesto, più volte, un incontro per un confronto nella “Casa”. Confronto che però sarebbe stato negato dagli autori”. A quel punto la showgirl sarebbe passata al contrattacco querelando entrambi i gieffini. “Non è da escludere nemmeno una controquerela da parte dei due ex gieffini”, scrive però Parpiglia, lasciando ipotizzare che il caso sia tutt’altro che chiuso.



