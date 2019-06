Pamela Prati/ “Triste storia di vip in decadenza…”, il like di Simona Ventura…

E alla fine Pamela Prati ha detto di no a Barbara d’Urso (o il contrario a quanto pare) sconvolgendo la scaletta di Live Non è la d’Urso e gli stessi fan che erano pronti a scrivere un altro capitolo di Pratiful. Tutto è andato liscio e la protagonista è stata lo stesso la showgirl sarda (seppur in versione fiction) ma Mediaset ha risparmiato migliaia di euro (come ha rivelato la stessa Barbara d’Urso ieri sera). Non ci sono novità sul caso che ormai sembra pronto a sgonfiarsi ma mentre in tv si parlare di lei, Pamela Prati ha deciso di usare i social per dire la sua ma non per rispondere alla conduttrice ma per tornare sull’argomento sottolineando alcune parti importanti di un articolo a firma di Annalisa Monfredo per Mondadori. Nell’articolo si parla di Pamela Prati e di come la storia trash di una “neosposa a 60 anni” sia diventata altro “una storia che merita di essere raccontata, specchio di un’Italia dove ci si può sentire soli, soprattutto se la fama ha baciato il nostro cammino”.

QUAL E’ LA VERITA’ SUL CASO PAMELA PRATI?

Con queste parole Annalisa Monfredo ha affrontato questa storia ma la cosa strana è che Pamela Prati ha pensato bene di sottolineare alcune frasi che non sembrano avere un nesso con un messaggio di innocenza. La showgirl ha sottolineato sia la parte in cui si parla di una sua possibile colpevolezza e sia quella in cui si parla della sua innocenza: “I casi sono 2. O dice la verità e questo la pone di fianco a migliaia di donne vittime di “romance scam” oppure Pamela Prati mente: ha finto l’esistenza di Mark Caltagirone per tornare a sentirsi amata. Non da un uomo ma dal pubblico“. Qual è il vero messaggio lanciato da Pamela Prati mentre il suo caso andava in onda a Live non è la d’Urso? Non lo sappiamo di preciso ma quello che è certo è che i like non sono mancati, quello di Simona Ventura compreso. Forse la conduttrice ha capito le ragioni della collega?

Ecco il post di Pamela Prati:





