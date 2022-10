Pamela Prati, Ufficiale giudiziario al Gf Vip?/ “Pignoramento per una causa persa…”

Nuovi guai per Pamela Prati, ma stavolta lo scandalo Mark Caltagirone non c’entra nulla. La showgirl ha ricevuto una notifica dell’atto di pignoramento mentre è al Grande Fratello Vip. Lo riporta Leggo, che dallo studio legale Legalteams ha appreso che «si tratta di un atto per il recupero delle spese legali dovute dalla showgirl per aver perso, in primo grado e in appello, una causa civile intentata contro una nota palestra romana». Lo stessa società di avvocati specializzata in diritto amministrativo e commerciale, con sedi a Milano e Roma, ha confermato che l’Ufficiale giudiziario andrà a notificarlo alla casa del Gf Vip.

Inoltre, fa sapere che l’atto di pignoramento «vede come terzo pignorato anche la società produttrice del programma ove è attualmente scritturata la Prati». Per quanto riguarda la notifica, questa è avvenuta presso la casa del Grande Fratello Vip, perché lì Pamela Prati ha attualmente domicilio, secondo le regole del codice di procedura civile. Pamela Prati, che puntava ad ottenere un risarcimento da tale palestra, non solo non lo ha ottenuto, ma deve rifondere le spese di lite sostenute per difendersi dalle sue richieste.

PAMELA PRATI, LA BATTUTA DI PAMELA PERRICCIOLO

Lo studio legale ha fatto sapere a Leggo che «le sentenze che condannano Pamela Prati al pagamento delle spese di giudizio sono state pubblicate da diversi anni, tuttavia ad oggi recuperare le spese legali è stato impossibile». Dei problemi economici della showgirl si è parlato anche al Grande Fratello Vip. Sonia Bruganelli, ad esempio, ha accusato Pamela Prati di aver fatto soldi sullo scandalo, scatenando la dura reazione della concorrente.

Non si è fatta attendere il commento di Pamela Perricciolo: «Come tutti voi che mi seguite ben sapete io non rispondo mai sui social, ma una cosa questa volta la vorrei dire. Gli accordi con le varie produzioni e i cachet li prendeva direttamente la signora. Ho sentito una frase diversa da quello che già aveva detto a Verissimo. Che lei non ha preso un euro. Beh, è arrivato il momento di dire dire perché però». Non avrebbe guadagnato nulla solo a causa dei pignoramenti. A tal proposito, Pamela Perricciolo ha condiviso una email della Rai: «Buongiorno, mi ha appena chiamato la contabilità informandomi che il pagamento è andato avanti, ma è stato bloccato perché risulta un pignoramento a nome della signora Prati. Quindi il bonifico al momento è bloccato. Cordiali saluti». Ora si parla di un pignoramento per un’altra vicenda, quella della causa di Pamela Prati contro una palestra romana.

