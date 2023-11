Pamela Prati, una carriera vissuta da icona di bellezza e del piccolo schermo/ La showgirl compie 65 anni

Pamela Prati, il successo costruito a dispetto delle spire del passato

Il mondo dello spettacolo italiano spicca di personaggi influenti, di volti iconici e spesso anche discussi. Questo e tanto altro riguarda la carriera di Pamela Prati; regina del piccolo schermo come icona di bellezza nel prime della sua carriera per poi dominare la scena mediatica negli ultimi anni soprattutto per le questioni legate a gossip e retroscena. Ieri – 26 novembre 2023 – la showgirl ha compiuto 65 anni e guardandosi alle spalle può dirsi certa di aver vissuto gran parte di essi sulla cresta dell’onda.

Pamela Prati è Loredana Bertè a Tale e quale show 2023/ La regina del 'bagaglino' in crescita ma...

Originaria di Ozieri, un paese in provincia di Sassari, Pamela Prati – come racconta e riporta Leggo – ha raccontato più volte di come prima di arrivare al successo abbia dovuto aver a che fare con un’infanzia per nulla semplice. “Mamma, vedova di guerra, abbandonata da mio padre e operaia… L’unica soluzione era affidarci ad un istituto. Lei piangeva disperata quando ci siamo separate, io seguivo le mie sorelle senza immaginare cosa sarebbe accaduto da quel momento in poi”.

Pamela Prati è Loredana Bertè a Tale e quale show 2023/ La regina del 'bagaglino' in crescita ma...

Pamela Prati fiera dei suoi 65 anni: “Tanti auguri a me!”

Nel giorno del suo 65o compleanno, Pamela Prati – come riporta il portale – ha offerto uno scorcio dei festeggiamenti sui propri canali social. In particolare ha pubblicato su Instagram una sfavillante torta con la didascalia che recita: “Tanti auguri a me”. La showgirl può andare fiera della carriera costruita; tra luci e ombre – come per la vita di ognuno – con dignità e voglia di emergere a superato le barriere di una crescita difficile raggiungendo sogni e notorietà. Prima con il Bagaglino, poi al cinema in alcune commedie iconiche.

Pamela Prati è Loredana Bertè a Tale e quale show 2023/ La regina del 'bagaglino' in crescita ma...

Oggi Pamela Prati domina sul piccolo schermo come personaggio iconico dei reality; l’abbiamo apprezzata ben due volte al GF Vip con momenti decisamente iconici. Non meno rilevanti le questioni sentimentali, dal “caso” Mark Caltagirone alla nuova liaison con Simone Ferrante: modello di 19 anni. “Sono molto innamorata” – ha raccontato la showgirl, come riporta Leggo – “E’ un ragazzo molto intelligente, ci intendiamo perfettamente e l’età non c’entra nulla; è l’anima che conta. Parliamo di tutto e poi stiamo benissimo insieme”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA