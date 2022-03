Pamela Prati: “Voglio lavorare per Maria De Filippi”/ “Lei mi aveva chiamato…”

Pamela Prati e il rapporto con Maria De Filippi: “Mi aveva chiamato…”

Pamela Prati vorrebbe tornare in televisione e fa un appello a Maria De Filippi. In una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi, la showgirl ha ammesso di non vergognarsi di chiedere aiuto. Pamela era stata ospite da Francesca Fagnani nel programma “Belve” e in quell’occasione aveva voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa, confessando di aver contattato Maria De Filippi per chiederle aiuto. Purtroppo però la showgirl non ricevette mai risposta: “Mi dispiace che tante persone che potevano aiutarmi non lo hanno fatto. Ho scritto una lettera a Maria De Filippi, che stimo tantissimo, in cui le chiedevo con grande umiltà di darmi una mano. Pur di uscire da quel momento buio, avrei lavorato anche in redazione, anche solo a fare fotocopie. Le ho mandato dei fiori, le ho mandato il mio libro, attraverso il quale mi avrebbe potuto conoscere meglio. Non mi ha mai risposto”.

AMICI 21 SERALE 2022/ Anticipazioni registrazione 2 aprile, eliminati: Serena rischia

Nell’intervista a Chi, Pamela Prati è tornata a parlare di Maria De Filippi e ha rivelato cosa le piacerebbe fare: “Ho scritto a lei perché ho lavorato nelle prime edizioni di Amici, mi aveva chiamato per tenere alcuni stage. E’ una donna che stimo e che ha aiutato altre mie colleghe. E così, in un momento di vuoto, le ho scritto per cercare un aiuto umano. Voglio lavorare, non voglio nessun regalo. L’ho fatto con grande umiltà, non bisogna vergognarsi di chiedere aiuto”. Per il momento Maria De Filippi però non ha risposto a questo appello e siamo curiosi di sapere se lo farà prossimamente.

Amici 2022, Alex dedica una canzone a Cosmary/ Lei risponde "Innamorata di te"

Pamela Prati si candida per il Grande Fratello Vip: “Con Alfonso Signorini…”

Pamela Prati vorrebbe tornare al Grande Fratello Vip. Nell’intervista al settimanale Chi, la showgirl ha confidato: “Con Alfonso Signorini ci tornerei di corsa, anche domani”. Ciononostante, se da un lato rientrare nel celebre appartamento di Cinecittà potrebbe risultare sicuramente interessante, dall’altro lato ripartecipare al GF Vip potrebbe nuocere alla prossima edizione del reality. Pamela Prati rischierebbe di esser coinvolta, d’emblée, nell’ennesima gogna televisiva.

In un’intervista di qualche tempo fa a SuperGuida TV, Pamela Prati si era candidata per partecipare nuovamente al Grande Fratello Vip. Aveva infatti dichiarato: “Per me è stata un’esperienza positiva e l’avrei anche rifatta. In quel momento non l’ho vissuta come avrei potuto vivermela oggi. Dopo l’esperienza nella casa del Grande Fratello ho preso atto del fatto che a comprendermi sono stati in particolare gli adolescenti”. Le polemiche efferate attorno alla sua persona non hanno fatto altro che fortificarla e spronarla a tornare in tv. Pamela aveva espresso il desiderio di partecipare nuovamente al reality di Canale 5. Il Grande Fratello Vip si potrebbe rivelare la chiave di volta per il riscatto televisivo di Pamela Prati.

UOMINI E DONNE DIRETTA 24 MARZO / Ida Platano rinuncia ad Alessandro: "Chiudo!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA