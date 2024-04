Panettone diventa primaverile/ La pastry chef Giorgia Proia reinventa il “panetun” per il Natale di Roma

Il panettone è uno dei dolci più buoni e amati della tradizione culinaria italiana, famoso in tutto il mondo a Natale. Ma perchè non crearne uno anche in primavera? Deve essere questa la domanda che probabilmente si è posta Giorgia Proia, pastry chef di Casa Manfredi, che ha stupito tutti realizzando una versione primaverile dell’amato dolce meneghino. L’idea è nata per un’occasione speciale, ovvero, il compleanno della città della stessa Proia, Roma, che proprio nella giornata di ieri ha compiuto 2777 anni.

Ma come è fatto questo panettone “in ritardo” o “in anticipo” a seconda dei punti di vista. Agenfood sottolinea come l’impasto sia quello tradizionale, quindi con una lunga lievitazione naturale con lievito madre, per una lavorazione totalmente artigianale e ingredienti selezionati e di altissima qualità. Anche il gusto è lo stesso, così come l’aroma, ma è il tocco di romanità che trasforma “il panetun”: il panettone è infatti salato, ha all’interno dei carciofi, che è uno dei grandi simboli della gastronomia romana (in versione sott’olio in questo caso), con dei pezzi di salame corallina.

PANETTONE DIVENTA PRIMAVERILE, PROIA: “UN DOLCE CHE AMO PROFONDAMENTE…”

Giorgia Proia ha commentato così la sua creazione: “Non potevo non celebrare il compleanno della mia città con qualcosa che amo profondamente, come il panettone. Certo, parliamo di un dolce della tradizione milanese, ma per l’occasione ho voluto ‘romanizzarlo’, inserendo in primis il carciofo. Una vera e propria dichiarazione d’amore che faccio a Roma”.

Il panettone per il Natale di Roma è disponibile presso Casa Manfredi dalla giornata di ieri, giovedì 18 aprile, fino ad esaurimento scorte e lo si può acquistare solamente nella capitale, precisamente nel locale sito in viale Aventino 91 quanto da Casa Manfredi Teatro (via dei Conciatori 5). Si tratta di un panettone assolutamente gustoso e in limited edition di conseguenza è consigliabile la prenotazione: il prezzo non è stato comunicato ma vista la prelibatezza e la qualità esagerata, ci aspettiamo un prodotto non per tutte le tasche.

