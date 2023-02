Pannelli radianti ad infrarossi/ Come funzionano e quali sono vantaggi e svantaggi

In tempo di caro energia e caro bollette, tutte le soluzioni green sono sempre le benvenute. Ma esattamente cosa si intende per pannelli radianti ad infrarossi? In molti hanno sentito parlare di pannelli fotovoltaici, questi però hanno un costo elevato e soprattutto richiedono una estesa installazione per poter approvvigionare energeticamente un appartamento. I pannelli ad infrarossi invece costano molto meno e riscaldano la casa. Ecco di cosa si tratta.

Pannelli radianti ad infrarossi: perché sono convenienti

Tra le soluzioni green poco conosciute esistono anche i pannelli radianti ad infrarossi, la nuova frontiera per riscaldare la casa spendendo poco e rispettando l’ambiente. Si tratta di una soluzione veramente innovativa e tecnologica che si pone tra le scelte migliori per i nuovi sistemi di riscaldamento.

I pannelli radianti ad infrarossi possono essere considerati una valida alternativa al riscaldamento a gas naturale, sono al contempo anche più convenienti di molti altri sistemi di riscaldamento in circolazione.

Ma come funzionano i pannelli radianti ad infrarossi? Questi utilizzano una tecnologia che è in grado di immagazzinare calore e rilasciarlo grazie agli infrarossi, vengono quindi alimentati ad elettricità e diffondono il calore per irraggiamento Grazie Ai raggi infrarossi invisibili. Naturalmente il consumo di elettricità sarà nettamente inferiore al beneficio che è possibile apportare attraverso un normale termosifone oppure attraverso altri sistemi di riscaldamento.

Pannelli radianti ad infrarossi: svantaggi

I pannelli ad infrarossi emanano infatti un piacevole tepore che è in grado anche di migliorare la vivibilità degli ambienti interni e per questo sono consigliati anche dai designer interni e dagli architetti. Questo sistema offre un ottimo impatto ambientale e vengono molto spesso anche inglobati al pavimento, quindi è la soluzione migliore quando si sceglie di ristrutturare casa in un’ottica Eco e Green.

L’unico svantaggio di optare per questa soluzione è l’elevato costo iniziale, Anche se questo viene ammortizzato a lungo termine grazie al risparmio in bolletta. Inoltre recenti studi dimostrano che i pannelli ad infrarossi non sono assolutamente nocivi per la salute umana e nemmeno per quella degli animali.

