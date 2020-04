Pantera, chi è il corteggiatore di Gemma Galgani/ Uomini e Donne: sensibile e focoso

Pubblicità

Chi è Pantera, il corteggiatore misterioso di Gemma Galgani che è tornata in tv con il nuovo format di Uomini e Donne? Nel corso del primo appuntamento, la dama di Torino che ha accettato di continuare a cercare l’amore chattando con i suoi pretendenti, ha ricevuto diversi messaggi tra i quali anche quelli di Pantera. Del suo misterioso corteggiatore, naturalmente, non si sa assolutamente niente, ma dai messaggi che ha inviato a Gemma sembrerebbe essere un uomo sensibile, ma anche focoso. Single da tanti anni, Pantera sembrerebbe pronto non solo a corteggiare Gemma, ma anche a conoscerla ed, eventualmente ad incontrarla quando l’emergenza coronavirus lo permetterà. Pantera, nei suoi messaggi, ha fatto sapere di essere stato colpito da Gemma nel momento in cui l’ha vista in tv e di aver sentito una strana sensazione allo stomaco.

Pantera, chi è il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani: i messaggi in chat

Pantera, il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani, si sbilancia ammettendo di essere stato profondamente colpito dalla dama di Torino che si è tuffata con grande entusiasmo nella conoscenza dei suoi pretendenti con cui avrà uno scambio letterario in chat. Pantera, tra i tanti messaggi inviati, ha scritto: “in una delle ultime puntate trasmesse di Uomini e donne… ho visto lei, che si raccontava mettendo a nudo tutta la sua sensibilità e tenerezza e piangendo mentre la signora Tina la etichettava come falsa e insensibile. Ho avuto un sussulto e avrei voluto correre da lei e tenerle le mani, le avrei detto guardandola negli occhi che dopo ogni tramonto c’è sempre un nuovo sorgere del sole perché ogni giorno è un giorno nuovo. Io vorrei essere il suo sorgere del nuovo sole. Perché il mio cuore ha avuto un sussulto quando l’ha vista”. Parole che hanno colpito Gemma che si è detta pronta a portare avanti la conoscenza in chat.



