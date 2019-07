Panziera Finale 200 dorso/ Diretta streaming Rai: orario della gara (Mondiali nuoto)

Margherita Panziera è in finale quest’oggi nei 200 m dorso femminile ai Mondiali di nuoto di Gwangju 2019 e davvero non vediamo l’ora di vedere l’azzurra ancora in vasca in Corea del sud, per regalarci una grande emozione. Arrivare alla medaglia d’oro di certo non sarà facile per la nuotatrice di Montebelluna, ma di certo il podio pare più che alla portata di mano della nostra beniamina, una delle ultime protagoniste delle ultime gare a questa edizione coreana della manifestazione iridata. L’attesa quindi è davvero grande ed è tanta la voglia in casa azzurra di chiudere questa esperienza nel modo migliore, ovvero raccattando più medaglie possibili. Di certo non possiamo che aspettarci il massimo dalla nostra Margherita Panziera che sarà in vasca a partire dalle ore 13.58 italiane, e che di certo ha dimostrato un ottimo stato di forma già nelle batterie e semifinali e che vuole rimanere al top di questa disciplina.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA FINALE

La diretta tv della finale di Margherita Panziera nei 200 m dorso ai Mondiali nuoto 2019 si potrà seguire su Rai Sport o Rai Sport + (rispettivamente ai numeri 57 e 58 del televisore), ovvero i due canali che danno ampio risalto alla competizione di Gwangju. Appuntamento dunque in chiaro per tutti, mentre in assenza di una televisione si potrà comunque usufruire del servizio di diretta streaming video che la stessa emittente fornisce: basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare senza costi aggiuntivi il sito www.rai.play.it CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA FINALE PANZIERA 200 DORSO: LE AVVERSARIE

Come detto però non sarà certo tutto facile per la nostra Margherita Panziera nella finale dei 200 m dorso ai Mondiali di nuoto 2019 di Gwangju, anche perché le avversarie saranno spietatissime nella caccia alla medaglia più preziosa. Ecco quindi che bisognerà fare attenzione alla solita Katinka Hosszu come pure alla canadese Kylie Masse. La rivale però numero 1 in questa finale dei 200 m dorso per Margherita Panziera rimane la statunitense Regan Smith. La dorsista classe 2002 infatti proprio nella semifinale di ieri ha pure realizzato il nuovo record del mondo della disciplina sulla distanza, toccando la piastra sul 2.06.57. Non sarà quindi affatto facile per l’azzurra che in semifinale ha strappato il pass per la gara delle medaglie di oggi con il crono di 2.06.62. Per la nostra beniamina servirà quindi limare qualche centesimo ad ogni vasca, ma non possiamo che essere ottimisti in vista della gara di domani.



