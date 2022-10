Paola Barale avvisa la giuria di Ballando con le Stelle/ “Spero non mi parta il nervo…”

Paola Barale rivela cosa pensa della giuria di Ballando: le sue dichiarazioni

Paola Barale, concorrente di Ballando con le stelle 2022, è finita quasi in fondo alla classifica con 28 punti dopo la sua prima esibizione. L’attrice, al settimanale F, parla di quanto è stato importante per lei tornare in Tv con Milly Carlucci: “Avevo bisogno di una scossa, di togliermi un po’ di ruggine. Ballare tonifica, rassoda, ti fa dimagrire e tira fuori energia. Ho cominciato le prove e, la mattina, ho una gran voglia di arrivare in studio e lavorare. Ho anche un maestro bravissimo, nuovo, Roly Maden. (…) Ha un fisico pazzesco, muove qualsiasi parte del corpo e io non capisco da quale muscolo parte il movimento, per cui, mi blocco e vado in confusione.”

Paola Barale, confessa anche le sue paure legate alla complessa giuria del talent show: “Spero di non fare figuracce e spero che non mi parta il nervo: quando ti fai il mazzo in sala prove per una settimana intera, uno rischia di essere sensibile alle critiche fuori luogo. Ho quei quattro cinque secondi in cui posso reagire molto polemicamente e a me non piace la tv delle liti.”

Paola Barale chiarisce perchè si è allontanata dal mondo televisivo

Paola Barale, prima di accettare la partecipazione a Ballando con le stelle 2022, ha passato un periodo lontano dal mondo televisivo. Al settimanale F, la conduttrice svela come mai ha lasciato Buona Domenica: “Non ho lasciato Buona Domenica per lasciare la tv, ma come dice Maurizio Costanzo, in tv, siamo tutti sostituibili e non indispensabili. E la vita è fatta di rischi. Ora, sono felice perché anche se in passato avevo detto no a Milly Carlucci, mi ha riproposto Ballando: non era scontato.”

Poi continua: “È successo che Buona Domenica era una trasmissione bellissima, allegra, avevamo grandi ospiti, come Brian Adams, facevamo le parodie, le gag, poi, dopo il primo Grande Fratello, tutto questo stava sparendo e nasceva una tv che toglieva spazio all’intrattenimento. Andarmene è stata una scelta mia, avevo bisogno di staccare.”

