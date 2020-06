Paola Barale/ “Basta Raz Degan! Andare con una donna? Why not, ma mi sa di no”

Paola Barale è stata ospite stamane presso gli studi di Ogni Mattina, il nuovo programma in onda tutti i giorni su TV8, condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola. “Sto bene ma ho avuto tempi migliori come tutti visto quanto capitato – esordisce il volto noto della televisione – il lockdown l’ho fatto a Milano, avevo la possibilità di stare a Ibiza o a Milano, ma ho preferito stare qui per una questione famigliare. Fortunatamente è andato tutto bene. E’ stato un momento curioso, stressante, interessante da un certo punto di vista, ma soprattutto vi sono cose a cui non riesco ancora a dare risposte: esattamente come ci si deve comportare, cosa sta succedendo, perchè ripartono i focolai… questi pareri contrastanti mi spaventano di più”. La cosa a cui è mancata di più alla Barale è stato il lavoro: “La cosa che mi è mancata di più è stato il lavoro, mi era partito un anno bello dopo un periodo abbastanza inattivo, avevo iniziato una tournee teatrale con 40 date ma è stroncato tutto all’improvviso. La cosa brutta è che dovrei riprendere a metà gennaio, quindi starò ferma un anno”.

PAOLA BARALE: “LA FOTO POSTATA DA MADONNA? VI SPIEGO…”

Si parla quindi della sua forte similitudine con Madonna, del resto la Barale ha iniziato proprio la sua carriera nel mondo dello spettacolo come sosia della regina del pop. Curioso a riguardo quando la stessa cantante postò sul proprio social una foto… della Barale: “La foto non credo l’abbia postata lei, penso sia stato un poveraccio che è stato sicuramente licenziato in tronco. tra l’altro una foto che non mi è mai piaciuta. Mi continuavano ad arrivare notifiche, non capivo cosa stesse succedendo poi Rudy Zerbi è arrivato in mio soccorso”. La Barale racconta: “Sognavo di fare la professoressa di educazione fisica, poi dopo è arrivata la possibilità di lavorare come sosia di Madonna e poi con Mike Bongiorno a “La ruota della fortuna”, quindi ho interrotto gli studi. Credo che Mike mi abbia preso anche per questa cosa di Madonna, ma non mi è mai piaciuta sta cosa, ho sempre odiato i fake, però mi davano un sacco di soldi quindi…”.

PAOLA BARALE: “CON MIKE LAVORAI 7 ANNI E CI LASCAMO MALE”

Con Mike i rapporti non si sono purtroppo conclusi nel migliore dei modi: “Con lui ho lavorato per 7 anni, un maestro severo ma è stato quello che mi ha insegnato il lavoro. Era molto esigente ma anche molto educato, un’altra tv rispetto ad oggi. Non ci siamo lasciati bene, lui ha litigato un po’ con me, forse ci è rimasto male e in un momento di ira mi ha davvero sgridato, è stata una delle ultime volte che ci siamo visti. Al di la di questo devo tutto quello che ho fatto al grande mike”. Bocca cucita invece con uno dei suoi storici ex, Raz Degan: “Non so perchè mi continuano a chiedere di lui, sono passati cinque anni, dal mio ex marito son passati 20 anni, la vita va avanti. Serve anche un po’ di rispetto nei confronti di una persona che non ha più voglia di stare a parlare di determinate cose anche perchè non so più che dire, non ci siamo lasciati in buoni rapporti, non ci sentiamo, non ci vediamo…”. Infine una domanda su un’eventuale approccio sessuale verso una donna: “Sono abbastanza pro maschio, però voglio dire, why not? Sono per la libertà di scelta ma credo non possa succedere”.



