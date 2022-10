Paola Barale chi è il concorrente? Coppia con Roly Maden, Ballando con le stelle/ Scatta il flirt tra i due?

Chi sono Paola Barale e Roly Maden coppia di Ballando con le stelle 2022

Paola Barale e Roly Maden saranno due dei concorrenti più in forma di Ballando con le Stelle 2022, per loro infatti l’orologio sembra davvero essersi fermato. La Barale ha 55 anni mentre Maden 51 ma entrambi sembrano avere almeno dieci anni di meno. La showgirl non la scopriamo certo oggi, uno dei volti più amati della televisione italiana negli anni novanta che poi ha iniziato a farsi vedere più di rado ma rimanendo sempre nel cuore della gente. Maden invece è una novità anche se lo avevamo conosciuto per una simpatica battuta di Stefano De Martino nei suoi confronti. Il ballerino italiano si era avvicinato a lui dietro le quinte dei Tim Music Awards di Verona di un mese fa per sottolineargli: “Tu hai 51 anni con questo fisico? E scusa loro chi sono?”. Indicando gli addominali scolpiti del ballerino che si definisce un “cubano-veronese” che è una vera forza della natura. Ora per noi non resta che da aspettare perché abbiamo sicuramente grande curiosità di vederli come protagonisti sul palcoscenico.

La carriera di Paola Barale ha inizio a 19 anni, il suo desiderio era di diventare insegnante di educazione fisica, ma grazie alla sua somiglianza alla cantante Madonna, viene notata dagli addetti ai lavori e inviata come ospite a “Domenica In“. In breve tempo è riuscita a guadagnarsi un posto stabile in televisione diventando anche la valletta preferita di “Mike Bongiorno” che l’ha scelta per affiancarlo in diversi suoi programmi. Ci sono voluti pochi anni e la Barale è stata promossa a conduttrice. Ha lavorato per Mediaset tra gli anni 90 e 2000, dove le vengono affidati molti importanti programmi da “Buona Domenica a Un disco per l’estate”. La sua ultima apparizione in televisione risale al 2015 quando ha fatto parte del cast di concorrenti di Pechino Express. L’anno dopo è su Italia 1 a presentare “Flight 616”. Dopo questa esperienza le sue apparizioni pubbliche sono sporadiche la rivedremo come guest star “all’Isola dei Famosi”, in quell’edizione il suo compagno Raz Degan era un naufrago. Oggi la conduttrice è molto seguita su Instagram dove conta 600 mila followers. Nonostante la sua età (55 anni) si sta lanciando in una nuova avventura, questa volta è la pista da ballo il suo ostacolo da superare. Per quanto riguarda la vita privata, la Barale ha avuto degli amori molto importanti.

Si è innamorata del presentatore di “Bim Bum Bam”, Marco Bellavia. A “Buona Domenica” ha conosciuto il ballerino e coreografo Gianni Sperti che ha sposato nel 1998, ma il loro matrimonio è naufragato dopo pochi anni, quando la conduttrice ha conosciuto Raz De Gan con cui è rimasta unita fino al 2019 tra alti e bassi. Questa nuova unione la porterà definitivamente fuori dallo schermo televisivo per intraprendere con il nuovo compagno una vita di avventure e imprese impossibili. Entrambi decidono di non avere figli, ma il desiderio di Paola era il matrimonio, una volontà mai abbracciata dal modello. La separazione è stato un duro colpo per la Barale, ha dato la notizia con un post su Instagram, ma non è stato facile. Oggi Paola Barale pare che stia frequentando un osteopata molto più giovane di lei che ha conosciuto quando si è recata a Villa Arbe per sottoporsi a un trattamento. La relazione risale al 2019, ma nessuno dei diretti interessati ha rilasciato dichiarazioni a riguardo. Paola Barale la vedremo come concorrente di “Ballando con le stelle 2022” a ballare con Roly Maden.

Chi è Roly Maden, la scelta di Milly Carlucci

Roly Maden è un nuovo ballerino scelto da Milly Carlucci per l’edizione di “Ballando con le stelle 2022″. È nato nel 1971 ed è del segno dei Pesci. È cresciuto in un quartiere dell’Havana, fin da piccolo ha dimostrato di avere talento per la danza, difatti la sua carriera è iniziata molto precocemente. A soli sedici anni ha fatto parte di una compagnia di ballo e si è esibito in diversi paesi tra cui l’italia dove ha deciso di stabilirsi. Ha formato la sua passione epr la danza frequentando le più prestigiose scuole cubane. Oggi il ballerino e coreografo vive e insegna in Veneto. È maestro di mambo, salsa cubana, chachacha e rumba. Data la sua esperienza e bravura, ha deciso di aprire una scuola di ballo “Roly Maden Style”. Nel mondo dello spettacolo è molto ricercato e spesso viene chiamato per organizzare spettacoli sia all’estero che in Italia. Nonostante sia un ballerino affermato non si sa molto della sua vita privata. Dal punto di vista sentimentale è un tabù, non si sa se è legato a qualcuno, nemmeno scrutando attentamente il suo profilo Instagram si riesce a carpire qualche notizia. È seguito da 65 mila followers, in passato ha lavorato per un periodo di tempo al fianco di Natalia Estrada. Per qualche anno ha vissuto in una casa sul lago di Garda. A dodici anni ha vinto il suo primo premio importante. Ha fatto parte del gruppo di ballo nelle trasmissioni “Notte sotto le stelle e La sai l’ultima”.











