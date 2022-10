Paola Barale confessione hot “Sesso? Mi diverto con gli uomini sbagliati”/ “Gianni Sperti? Finita per..”

Paola Barale e la confessione hot: “Il sesso non mi manca e…”

Paola Barale si lascia andare a delle confidenze hot. Alla vigilia del debutto a Ballando con le stelle, Paola Barale ha rilasciato un’intervista molto intima al Settimanale F. L’attrice per il momento è single e si sta godendo la sua libertà. Paola Barale è alla ricerca dell’uomo giusto ma in attesa di trovarlo non rimane certo con le mani in mano. Nell’intervista, Paola ha infatti ammesso: “Il sesso non manca. Come dice Eva Robin’s: in attesa di quello giusto mi diverto con quelli sbagliati”. Paola ha poi aggiunto: “Mi sono accorta che la vita da single è meravigliosa. Semmai il problema è che più stai da sola, più ti abitui a starci”. Paola Barale non è preoccupata per l’avanzare dell’età e oggi si sente più in forma che mai.

Poi la popolare conduttrice ha spiazzato con una inedita rivelazione. Rispetto all’intervista di Belve dalla Fagnani in cui la Barale aveva preso le distanze dalla possibilità che potesse intrecciare una relazione con una donna, oggi l’attrice è tornata sui suoi passi e nell’intervista ha rivelato: “Se dovesse capitare, non mi precludo niente”. Paola Barale in passato era finita nel ciclone mediatico quando era stata lanciata l’indiscrezione che avesse avuto una relazione con una popolare conduttrice Mediaset. La showgirl aveva poi smentito il gossip precisando: “Non sono mai stata con una donna. Mi piacciono le donne però preferisco il sesso maschile”.

Paola Barale ha condiviso la sua vita fino ai 48 anni con gli uomini. Quando Paola presentava La ruota della fortuna era fidanzata con Marco Bellavia, concorrente del grande Fratello Vip balzato agli onori della cronaca in seguito agli atti di bullismo nella casa del Grande Fratello Vip. La loro relazione durò tre anni e in seguito Paola conobbe Gianni Sperti con il quale si è anche sposata. Il matrimonio però naufragò a distanza di tre anni. Poi nella sua vita comparve Raz Degan ma anche in questo caso le cose non andarono bene. Ospite a Live- Non è la D’Urso, Paola Barale aveva rivelato dei retroscena interessanti sul suo rapporto con gli uomini della sua vita e aveva dichiarato: “Dentro di me ho un dimenticatoio dove ci metto le persone che mi hanno fatto veramente del male. E tutte e due queste persone ci sono finite, quindi io non ho nessun piacere di parlare di queste persone”.

Sul matrimonio con Gianni Sperti si era poi tolta qualche sassolino dalle scarpe lamentando il fatto che lui era sempre assente e che per questo non le aveva dato alcuna garanzia per formare una famiglia: “Il mio ex marito più volte aveva dimostrato l’interesse e il piacere di avere un figlio, ma siccome ero io il capofamiglia, portavo avanti tutto io, lavoravo sempre e solo io e non avevo vicino, forse, una persona che mi dava la garanzia di cui avevo bisogno io per avere un figlio”.











