Paola Barale è fidanzata?/ Dopo Raz Degan flirt con Alessandro Carollo…

Paola Barale ha un fidanzato? Dopo la fine della storia d’amore con Raz Degan si professa “single”, ma spunta Alessandro Carollo. Dove sta la verità? Alla vigilia della sua partecipazione a Ballando con le Stelle, si riaccendono i riflettori sulla vita privata e sentimentale della showgirl che da tantissimi anni si dichiara single. Dopo la lunga e tormentata storia d’amore con Raz Degan che l’ha portata anche a partire con destinazione Honduras dove l’ex partecipava come naufrago a L’Isola dei Famosi, la Barale ha smentito il ritorno di fiamma precisando che tra i due c’è un bellissimo rapporto di stima ed emozione. Improvvisamente però un misterioso uomo è apparso al suo fianco: si tratta di Alessandro Carollo molto noto nell’ambiente vip.

Di chi si tratta? Alessandro Carollo è l’osteopata dei vip. Tra i suoi clienti ci sono personaggi del calibro di Belen Rodriguez e l’ex velina Elisabetta Canalis. L’indiscrezione però è stata prontamente smentita dalla stessa Paola Barale che ha precisato che con Alessandro c’è solo una rapporto di amicizia.

Paola Barale è single oppure è fidanzata con Alessandro Carollo?

“Paola Barale, di ritorno dopo i suoi lunghi viaggi in terre esotiche, si reca sempre più spesso alla Clinica Villa Arbe a Milano dal suo osteopata personale” – si legge sul settimanale Novella diretto da Roberto Alessi. Per il mondo del gossip Alessandro Carollo è il nuovo compagno di Paola Barale anche se la showgirl ha sempre smentito la notizia. Solo in una occasione si è lasciata andare rivelando: “da quando ho conosciuto Ale, diciamo che andare dall’osteopata non è poi così male!”. Eppure poco dopo, proprio in televisione nel programma Oggi è un altro giorno, la Barale ha dichiarato: “sono single per scelta che è diverso che essere single per forza, e già questo è un bel regalo che ti dà la vita”.

Poco dopo ha poi aggiunto: “mi sono accorta che la vita da single è meravigliosa. Semmai il problema è che più stai da sola, più ti abitui a starci” – precisando – “non ho comunque appeso il cappello al chiodo, mi sto divertendo con quelli sbagliati in attesa di quello giusto”.











