Paola Barale: “Sono single, sto bene così”/ “Mancata maternità? Non sono pentita”

Paola Barale è intervenuta in qualità di ospite a “Verissimo Story”, lo speciale della trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin, che racchiude le più belle interviste realizzate da quest’ultima. La showgirl originaria della provincia di Cuneo ha reso noto di essere diventata estremamente diffidente nei confronti dell’amore: “Quando vedo cose che non mi convincono, mollo il colpo, ci vado un po’ più cauta. Grazie alle mancanze che ho subìto nelle precedenti relazioni, soprattutto quella di verità, posso però dire di avere imparato a stare da sola, a volermi molto bene. Questo è un valore aggiunto, anche se ora è più complicato fare entrare qualcuno nella mia vita. Oggi sono single e posso dire che sto bene così”.

Paola Barale ha aggiunto di non essere rimasta amica con i suoi ex Gianni Sperti e Raz Degan: “Loro non hanno avuto il coraggio di mostrarsi per ciò che realmente sono, non hanno avuto il coraggio di essere loro stessi. Sono fatti della stessa essenza, che a me non piace. Io voglio da un uomo lealtà, complicità e comprensione. Ci sono stati momenti meravigliosi con entrambi, vero, ma quando cambiano le cose i ricordi assumono anche un peso e un significato diverso”.

PAOLA BARALE: “NON RIESCO A PARLARE DEI MIEI EX PERCHÈ NON LI RICONOSCO PIÙ”

Nel prosieguo di “Verissimo Story”, Paola Barale ha proseguito il suo discorso relativo ai suoi ex: “Quando una persona dice di amarmi e di sposarmi, non è possibile che il giorno dopo sparisca all’improvviso, così. Io non riesco a parlare di questi uomini perché in realtà non li riconosco più. Non sono né amici, né nemici. Sono conoscenti con cui ho ricordi sbiaditi in comune. Non ho contatti da anni, non li sento e questo è tutto. Non sono stati leali con me e io non voglio più farmi raccontare bugie da loro”.

Nell’ultimo periodo Paola Barale ha affermato di non avere appeso il cappello al chiodo in amore, ma “all’idea di una relazione seria non sono ancora pronta. Tuttavia, non chiudo le porte… Ho un sacco di amici, molto diversi tra di loro”. E la maternità? “Non è mai stato un desiderio primario, perché nella vita ho sempre fatto quello che volevo fare. Se ho deciso di seguire altre cose piuttosto che cercare un figlio è stata una mia scelta, di cui non mi sono mai pentita”.











