Paola Barale “Fidanzato? C’è qualcuno”/ “Non ho cercato figli, li volevo ma…”

Paola Barale è ufficialmente single, dopo aver vissuto una fase in cui l’idea di stare da sola non le piaceva, ma qualcuno ci sarebbe nella sua vita. “Ho sempre creduto nella coppia e nell’amore, perché sono cresciuta con un esempio di famiglia solida e stabile. Non c’è mai stata una mancanza di rispetto tra i miei genitori. Uscendo da Fossano, frequentando altri ambienti… le storie mie personali non sono andate come avrei voluto”, racconta a Verissimo. D’altra parte, Paola Barale riconosce che i tempi sono diversi: “Prima quando le cose si rompevano si tendeva ad aggiustare le cose, ora si buttano. Invece è bello prendersi cura delle cose a cui si tiene”.

Dunque,Paola Barale è single e non mamma per scelta. “Figli? Non li ho cercati, li avrei anche voluti, ma partendo almeno da una buona base, sapendo che avrebbe avuto una situazione stabile. Siccome le mie relazioni non lo erano, non me la sono sentita. A volte ho pensato che non avessi coraggio, ma forse è stato un atto di responsabilità. Poi la vita ti può riservare delle sorprese”. Infine, sulla menopausa afferma a Verissimo: “È una tappa naturale della vita di una donna. Io ci sono andata abbastanza presto e la vivo in modo normale, con l’aiuto di specialisti, ma non è una malattia, bensì un cambiamento”. Riguardo la sua vita sentimentale: “Fidanzato? Amore non so, ma mi regala il sorriso”. (agg. di Silvana Palazzo)

Paola Barale, il successo al fianco di Maurizio Costanzo e l’esperienza a Ballando con le stelle

Paola Barale è stata tra i volti più apprezzati della televisione italiana, in particolare tra il finire degli anni ’80 e la prima metà del 2000. Negli ultimi anni la sua figura è stata più marginale, con la scelta di dedicarsi principalmente alla vita privata e ad altro genere di progetti professionali. Non sono mancate comunque le ospitate televisive in vari salotti di approfondimento, dove spesso è intervenuta per raccontare aneddoti sul suo passato e sull’ascesa professionale. La presentatrice sarà infatti ospite questo sabato a Verissimo, probabilmente per raccontare le sue ultime esperienze e nuovi aneddoti tra vita professionale e privata.

La carriera di Paola Barale inizia come valletta del noto programma di Mike Bongiorno, La ruota della fortuna, iniziando un vero e proprio sodalizio che si confermerà anche per altre trasmissioni con il conduttore, tra cui, Tutti per uno, Festival Italiano e La ruota d’oro. Il suo ruolo televisivo più importante è stato però forse quello al fianco di Maurizio Costanzo nel noto programma domenicale Buona Domenica, dal 1996 al 2001. La sua presenza in TV inizia a diminuire proprio dopo tale esperienza; tra le ultime partecipazioni sono da annoverare l’esperienza a Pechino Express nel 2015 e la più recente a Ballando con le stelle 2022 in coppia con Roy Maden.

Gli amori di Paola Parale: da Gianni Sperti a Raz Degan

Di Paola Barale hanno fatto particolare clamore alcune storie sentimentali, in particolare quella con Raz Degan,. Nel 1996, grazie al suo contributo a Buona Domenica, ha conosciuto il ballerino Gianni Sperti, con il quale si è sposata nel 1998. La relazione è poi terminata nel 2001, per questioni ancora oggi poco chiare. La stessa Paola Barale, in una recente intervista rilasciata a Domenica Live, aveva dichiarato: “Ci siamo persi senza che lui mi abbia lasciato almeno un ricordo che fosse buono. Ci siamo rivisti solo in tribunale”.

Poco dopo la separazione da Gianni Sperti, nel 2001, Paola Barale ha iniziato un’intensa relazione con l’attore Raz Degan, altrettanto discussa nel corso degli anni dai diretti interessati. La relazione tra i due è durata diversi anni, ricca di passione e amore travolgente; l’idillio si è poi spezzato per un presunto tradimento dell’attore che, secondo le indiscrezioni sarebbe avvenuto durante le riprese del film Barbarossa. Nel corso della sua prossima partecipazione a Verissimo, ospite da Silvia Toffanin, potrebbe aggiungere nuovi dettagli su alcune delle situazioni più dibattute dei suoi trascorsi sentimentali.











