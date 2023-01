Paola Barale “Figli? Ne avrei voluti, ma…”/ “Ho sempre creduto all’amore”

Paola Barale ospite di Boomerissima di Alessia Marcuzzi

Paola Barale dopo l’esperienza di “Ballando con le Stelle” torna in tv tra i protagonisti di Boomerissima, la grande festa in musica presentata da Alessia Marcuzzi e trasmessa in prima serata su Rai2. La showgirl è nella squadre dei boomers, pronta a condividere con i telespettatori i ricordi degli anni più belli della sua vita. La Barale proprio in questi giorni si è raccontata a cuore aperto nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin facendo un resoconto della sua vita privata e lavorativa. In particolare si è soffermata sulla famiglia e sull’amore dei loro genitori: “loro sono insieme da 60 anni, ho sempre creduto all’amore. Per me non è andata così, ma un tempo la vita era molto diversa. Ora ci sono molte più tentazioni. Io non ce la farei mai a stare 24 ore a casa ad aspettare il mio uomo che torna”.

Non solo, la Barale si è soffermata a parlare anche di maternità rivelando: “di figli ne avrei voluti ma solo con una relazione stabile. Non me la sono sentita, forse per una mancanza di coraggio ma anche per responsabilità. Un figlio deve nascere nelle migliori condizioni. Non ci sono mai stati i presupposti, per questo non mi sono mai pentita”.

Paola Barale e la menopausa, la rivelazione a Verissimo

La mancanza di un figlio e di una relazione stabile ha sicuramente segnato la vita di Paola Barale che in tv ha parlato anche di menopausa. Un tema da sempre considerato tabù è stato sdoganata dalla showgirl che ha raccontato: “la menopausa è una tappa della vita, io ci sono andata abbastanza presto”.

Non solo, la showgirl ha sottolineato come non ci si debba vergognare di questo: “è un momento naturale nella vita di una donna. Mi è successo presto, ma me la vivo bene. Uno pensa che una donna in menopausa sia decrepita o non abbia una vita sessuale. Certo, ci sono dei cambiamenti. Ma è una cosa normale, da vivere in un modo normale. Magari con l’aiuto di specialisti. Non è una malattia, è un cambiamento”.

