Paola Barale: “Gianni Sperti e Raz Degan amori fake”/ “Oggi sono single, ma…”

Paola Barale, ospite a “Verissimo”, trasmissione di Canale 5, ha commentato da Silvia Toffanin le sue relazioni del passato con Raz Degan e Gianni Sperti. La showgirl ha rivelato: “L’amore mi ha travolto, prendo sempre grandi cantonate, sono recidiva. Sono diventata forse un po’ troppo diffidente, ma ho dei radar che mi aiutano a captare subito la ‘sola’. Quando vedo cose che non mi convincono, mollo il colpo. Però, grazie alle mancanze che ho subìto, a cominciare da quella di verità, adesso riesco a stare da sola. Mi voglio molto bene e il punto è che ora è difficile fare entrare qualcuno nella mia vita”.

Successivamente, Paola Barale ha rivelato di non essere riuscita a rimanere “amica dei miei ex, perché da più in alto cadi, più male ti fai. Alla fine della fiera, Gianni Sperti e Raz Degan sono simili, non hanno avuto il coraggio di dimostrarsi per cosa realmente sono, di essere loro stessi. Sono fatti della stessa essenza, quella che a me non piace. Io ho bisogno di lealtà, di complicità, di comprensione. Momenti belli? Ce ne sono stati, sicuramente, però quando vedi le cose per quello che realmente sono i ricordi assumono un peso e un significato diversi”.

PAOLA BARALE: “UNA RELAZIONE SERIA? NON CHIUDO LE PORTE…”

Nel prosieguo di “Verissimo”, Paola Barale ha descritto con un esempio i suoi ex compagni: “Tu ami la Gioconda e quindi ogni anno vai a vederla una settimana al Louvre. Poi, un anno ti chiama il direttore del Louvre e ti dice che quello è un fake. Allora, ecco che anche in amore le prese in giro fanno assumere contorni diversi a quello che hai vissuto. Il punto è che la gente non ha il coraggio di dire la verità. Quando una persona dice che mi ama e vuole vivere con me, non può poi sparire all’improvviso, così. Io queste persone in realtà non le conosco più, non sono né amici, né nemici. Ho dei ricordi ormai sbiaditi con loro e questo è tutto quello che posso dire”.

Adesso l’idea di una relazione seria la prende in considerazione? “Non chiudo le porte, ma finora non mi è capitato. Può essere che sia ancora un po’ scottata dalle esperienze passate. La maternità? Non è mai stato un mio desiderio”.



