Raz Deg e Paola Barale, perché si sono lasciati?/ Lei: “la storia non sarebbe nemmeno dovuta iniziare”

Raz Degan è l’ex compagno di Paola Barale. Non è un mistero che tra l’ex modello e la conduttrice c’è stato un grande amore conclusosi nel 2015 dopo una serie di tira e molla che hanno occupato le primissime pagine dei quotidiani di gossip (e non solo). Sta di fatto che la coppia si è lasciata principalmente per volere della conduttrice che ha rivelato come Raz non fosse in grado di prendere una tale decisione. ” Ho deciso io di terminare la storia” – ha raccontato la showgirl che proprio sui social media nel 2015 annuncia la rottura definitiva con l’ex modello ed attore: “credo che più di tutto ci abbia unito la passione, passione per chi eravamo. Sono stati anni travolgenti dove insieme siamo cresciuti e il nostro amore si è trasformato”.

Gianni Sperti e Raz Degan, ex compagni Paola Barale/ "Il passato ancora oggi mi fa stare male"

Una decisione sofferta, ma dovuta con la Barale che qualche anno dopo ha confessato: “lasciarci? La decisione l’ho presa io, ma ci sono stata portata per i capelli. Non è la prima volta che gli uomini, soprattutto quando si trovano in situazioni scomode, si fanno lasciare”.

Paola Barale e l’ex compagno Raz Degan: perché si sono lasciati?

Come mai è finita la storia d’amore tra Paola Barale e Raz Degan? Dal 2015 ad oggi in diverse occasioni si è riparlato della relazione tra i due; in particolare è stata proprio la showgirl a rivelare dettagli e retroscena sul suo rapporto con l’ex modello che “non doveva chiedere mai”. Eppure nonostante tutto, la Barale durante un’intervista ha parlato con parole di grande affetto dell’ex: “Raz è stato il grande amore della mia vita, ma non è bastato. In una coppia l’amore deve essere valore aggiunto, progetto, condivisione. Se c’è amore ci si sposa, se no, no. Fra adulti, non c’è alcun bisogno di mentire, specialmente dopo tanti anni”.

Paola Barale "Tv diversa per i reality, dovevo staccare"/ "Dopo aver perso un'amica…"

Ad un certo punto qualcosa è cambiato tra i due, visto che la Barale ha sottolineato: “quando finalmente mi sono cadute le fette di salame dagli occhi ho visto la realtà per quella che era. Non vorrei più parlare di lui: al di là del dolore che quest’uomo mi ha inflitto, rivangare il passato è una cosa che ancora oggi mi fa star male”. A distanza di anni la Barale ha anche confessato: “Tra tutte le confessioni, una ci ha particolarmente colpito ed è quella in cui la Barale ha rivelato: “quella storia non sarebbe nemmeno dovuto iniziare. Le prime impressioni sono quelle che contano: quando si percepiscono, vanno ascoltate. Il resto, infatti, è stato anche un mio film”.

Paola Barale, spunta l'indiscrezione/ "Credo volesse fare il Grande Fratello Vip"

© RIPRODUZIONE RISERVATA