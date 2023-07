Paola Barale nuova opinionista del Grande Fratello Vip 8?/ “L’accordo non è chiuso ma…”

Grande Fratello Vip 8, dilemma opinionisti: c’è Katia Ricciarelli?

Turbinio di rumors e indiscrezioni sul Grande Fratello Vip 8, che tornerà in onda dal prossimo settembre ma che già da ora sta alimentando le voci del gossip. La nuova edizione del reality, la quinta di fila condotta da Alfonso Signorini, sarà rivoluzionaria rispetto a quanto abbiamo visto nelle ultime stagioni. Un cast misto e composto da personaggi famosi e non, ma anche un parco opinionisti completamente rinnovato. Sonia Bruganelli e Orietta Berti hanno ormai ufficializzato l’addio e, per questo motivo, è iniziata la ricerca dei loro perfetti sostituti.

Paola Barale, monologo a Le Iene/ "La menopausa? Può essere magica"

Il conduttore sembra voler pescare nuovamente dal canto e sostituire Orietta Berti con un’altra voce d’eccezione della musica italiana, nonché ex concorrente del reality: Katia Ricciarelli. L’indiscrezione è stata riportata su Twitter dal giornalista Giuseppe Candela, che ha anche sganciato un’altra piccola bomba sulle prossime opinioniste della trasmissione.

Paola Barale choc: "Il mio aborto? Mi hanno scritto che uccido i figli"/ "È una scelta difficile ma…"

Le indiscrezioni sulle nuove opinioniste: spunta il nome di Paola Barale

Oltre a Katia Ricciarelli, infatti, sulla poltrona di opinioniste del Grande Fratello Vip 8 potrebbe sedersi anche Paola Barale. A darne notizia è sempre Candela su Twitter, che ha riportato lo scoop lanciato da Alberto Dandolo e condiviso dallo stesso Dandolo con un post su Instagram: “E il secondo nome? Alberto Dandolo: “Chi prenderà il posto della fu signora Bonolis? Circola con insistenza il nome di Paolina Barale. L’accordo non è chiuso ma gira che ti rigira…“. Potrebbe dunque essere Paola Barale la sostituta di Sonia Bruganelli, che dopo due anni nel ruolo ha deciso di abbandonare il reality e virare le proprie attenzioni altrove?

Paola Barale: "Aborto? Qualcuno mi ha scritto che uccido i figli"/ "L'amore? Sono..."

Katia Ricciarelli – Paola Barale: sono solo indiscrezioni e nulla è ancora ufficiale, ma se quanto trapelato sul web in queste ore venisse confermato, Alfonso Signorini avrebbe a disposizione un altro duo al femminile sulla poltrona di opinioniste. Per la cantante lirica è un ritorno nel programma dopo essere stata concorrente nella sesta edizione, per la showgirl è invece un possibile debutto in qualità di “giudice” delle dinamiche di gioco nella Casa di Cinecittà.

OPINIONISTE GRANDE FRATELLO

E il secondo nome? Alberto Dandolo: “Chi prenderà il posto della fu signora Bonolis? Circola con insistenza il nome di Paolina Barale. L’accordo non è chiuso ma gira che ti rigira…”#gfvip https://t.co/C7wXwV9Txq — Giuseppe Candela (@GiusCandela) July 3, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA