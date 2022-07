Paola Barale “Reality? Non hanno bei contenuti”/ “Non avere figli scelta consapevole”

Paola Barale e il retroscena sui reality: “Me lo chiedono di continuo“

In televisione Paola Barale ha vissuto momenti indimenticabili della sua carriera, seppur al momento non abbia impegni sul piccolo schermo. La conduttrice non rinnega nulla del suo percorso artistico, raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera con estrema consapevolezza. È stata un volto noto del programma cult di Canale 5 Buona domenica, che alla fine decise di lasciare per cercare ispirazione altrove. Una scelta non dettata dall’amore – Raz Degan “arrivò un anno dopo” – ma “perché veramente avevo bisogno di fare altro. Quando lasciai era ancora il top“.

Nel corso della carriera in tv ha ricevuto anche numerose offerte di partecipazione ai reality: “Me lo chiedono di continuo, mi offrono anche grandi cifre“. Offerte però rispedite al mittente, come rivela: “Non sarò mai ricca. Certo mi piace la bella vita. Ed è importante essere tranquilli quando, per esempio, si sta male e ci si deve curare. Ma so gestire il denaro e la mia felicità è più importante. I reality non hanno dei bei contenuti“.

L’intervista al Corriere della Sera tocca numerosi argomenti, ai quali Paola Barale risponde con grande schiettezza. Sul capitolo maternità la showgirl è sempre stata chiara, confessando più volte di non essersi pentita di non essere diventata madre. “Non è mai stato un desiderio primario, perché nella vita ho sempre fatto quello che volevo fare. Se ho deciso di seguire altre cose piuttosto che cercare un figlio è stata una mia scelta, di cui non mi sono mai pentita” aveva rivelato in un’intima intervista nel salotto di Verissimo.

E al Corriere della Sera conferma questo suo pensiero, spiegando la sua scelta di non voler avere figli: “Non averne è stata una scelta consapevole. Credo di invecchiare bene anche perché, non avendone, mi sento libera di testa“.











