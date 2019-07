PAOLA BARALE, VIAGGIO IN INDIA/ Video, “E’ un paese forte e devi essere preparato”

Paola Barale torna in tv nella nuova puntata di “Non disturbare“, in cui parlerà del recente viaggio in India. Non è una novità che Paola da sempre una grande appassionata di viaggi. Del resto basta guardare il suo profilo Instagram per capire quanto ami viaggiare e visitare località non propriamente turistiche. Recentemente proprio su Instagram ha condiviso una serie di foto del suo viaggio in India, un’esperienza che le ha permesso di entrare in contatto con realtà culturali e sociali completamente differenti dalle nostre. Tra tutti i viaggi sicuramente quello in India è stato uno dei più intensi: “ci sono stati posti che mi hanno colpito di più. Primo tra tutti forse l’India. Perché è un Paese molto forte e devi essere un po’ preparato” ha raccontato ad Affari Italiani.

Paola Barale: “ogni posto ha qualcosa di bello”

Parlando di viaggi, Paola Barale ha raccontato come ogni luogo abbia qualcosa di bello ed unico che vale la pena di essere visto. Non solo, la conduttrice televisiva non nasconde che ogni qual volta viaggia sente quell’entusiasmo tipico dei bambini: “mi fermo davanti a paesaggi, a cose che mi emozionano. Può anche essere per un piatto che mangi. Poi io sono curiosa e un po’ incosciente, e provo tutto”. Riguarda al suo viaggio in India ha raccontato ad AffariItaliani di quando ha partecipato ad un pellegrinaggio presso Allahabad alla Kumbh Mela: “lì arrivano milioni di indiani. Oggi è famoso, pieno di telecamere, all’epoca era diverso. Mi è capitato di essermi ritrovata per qualche momento da sola e si formò un gruppo di persone intorno a me che mi guardava perché mi vedeva… strana. Ero l’unica bionda al Kumbh Mela. In quel momento ho capito in un certo senso cosa voglia dire sentirsi diversi”.

Paola Barale, video choc in India

Durante il suo recente viaggio in India, Paola Barale ha condiviso una serie di foto e video su Instagram che hanno attirato l’attenzione dei suoi fan e non solo. In particolare un video ha spinto molti follower a dei commenti davvero critici, non rivolti alla conduttrice bensì a quanto visto. Nel video si vede un indiano intento a produrre delle caramelle; fin qui nulla di strano, se non fosse per alcuni dettagli dell’uomo che produce queste leccornie in condizioni igienico sanitarie davvero a rischio. L’uomo, infatti, presenta piedi e mani sporche e questi dettagli non passano inosservati ai follower della Barale, che ha ugualmente condiviso il video con tanto di didascalia: “Sai quando ti prende quella irrefrenabile voglia di caramelle e non puoi resistere … #nonostantetutto. Sono buonissime e fatte con le spezie ( cardamomo, semi di finocchio…) e zucchero .. rinfrescanti per la bocca… li chiamano #mouthfreshener”. Clicca qui per vedere il video



