TOTÒ SCHILLACI/ “Così il pallone mi ha salvato la vita” (Non Disturbare)

Totò Schillaci è uno dei protagonisti della nuova puntata di “Non disturbare“, il programma di interviste condotto da Paola Perego in seconda serata su Rai1. L’ex calciatore italiano è pronto a raccontarsi tra vita privata e professionale soffermandosi anche sulle sue “notti magiche”. Impossibile dimenticare gli anni di Totò Schillaci, icona indiscussa del calcio italiano che in questi giorni ha deciso di lanciarsi anche in un’inedita esperienza prestando la sua voce per un brano nostalgico dal titolo “Gli anni degli anni”. Il capocannoniere del campionato del mondo, dopo aver fatto la storia del calcio, ha accettato con grande entusiasmo l’invito della band romagnola 78 bit debuttando così nel mondo del trap.

Totò Schillaci: “il pallone mi ha salvato la vita”

Parlando della sua infanzia, Totò Schillaci non nasconde che il calcio è stato la sua ancora di salvezza. Nato e cresciuto in un quartiere povero, Totò grazie al calcio è riuscito a salvarsi dalle cattive amicizie prendendo una strada che l’ha portato a realizzare il suo sogno: fare il calciatore. “La mia infanzia è stata particolare, vivevo in un quartiere molto povero” – ha raccontato il campione durante un’intervista – ci sono persone che hanno intrapreso una strada ben diversa dalla mia”. A salvarlo è stato il calcio, il suo sogno: “il calcio mi ha allontanato dalle cattive amicizie. E oggi posso dirti che dietro a tutto questo successo c’è un cammino in salita pieno di difficoltà che ho superato tutto con grande serietà”.

Totò Schillaci: “quest’anno l’Atalanta ha stupito”

Intervistato da calciomercatoweb, Totò Schillaci ha parlato del momento più indimenticabile della sua carriera, ma anche del recente campionato di Serie A 2018 – 2019. Parlando della sua carriera, non ha alcun dubbio: ” il momento più bello della mia carriera è stato quando sono subentrato a Carnevale in Italia-Austria al 75esimo minuto, con il risultato fisso sullo 0-0. Nella mia testa avevo un solo obbiettivo: segnare, e così è stato”. Riguardo il campionato di Serie A conclusosi con la vittoria della Juventus, il capocannoniere del campionato del mondo è convinto che sarà così anche per il prossimo anno, ma non nasconde che ci sono state delle sorprese: “quest’anno l’Atalanta ha stupito tutta la nazione, con un progetto ambizioso costruito su giovani con voglia di fare; mi auguro che anche l’anno prossimo ci possa essere una realtà di provincia a fare colpo, ma ora non saprei dire un nome”.



