Paola Caruso e la mamma biologica Imma/ “Stasera puntata choc” (Live Non è la d’Urso)

Paola Caruso e Imma, la mamma biologica, tornano protagoniste a Live-Non è la d’Urso. La loro storia del resto ha ispirato un nuovo segmento del programma di Canale 5 che è condotto da Barbara d’Urso. Ci riferiamo allo spazio “Dna”, grazie al quale altre persone adottate possono cercare i propri genitori biologici. La trasmissione metterà a disposizione massimi esperti di Dna, ma Paola Caruso e la madre dovranno dare supporto alle persone che si rivolgeranno a Barbara d’Urso, proprio a fronte della loro dolorosa esperienza. “Stasera prima puntata choc”, ha scritto l’ex Bonas di Avanti un altro nelle Instagram Stories. I fan si sono subito chiesti a cosa si riferisse con questo messaggio. Ma l’anticipazione non fornisce altri dettagli. Non sono da escludere colpi di scena proprio sulla sua vicenda. Ricordiamo infatti che, dopo aver conosciuto la mamma biologica, Paola Caruso non ha nascosto il desiderio di conoscere anche il padre biologico. Una ricerca della verità che dunque potrebbe proseguire sotto i riflettori…

PAOLA CARUSO E LA MAMMA BIOLOGICA IMMA A LIVE NON È LA D’URSO

Ma Paola Caruso resta legatissima alla coppia che l’ha adottata e l’ha cresciuta. Non a caso la showgirl li ritiene a tutti gli effetti i suoi genitori. In questi mesi di forti emozioni, vissute in diretta tv, non ha mai perso i contatti con le persone che l’hanno accolta nella loro vita. Durante l’estate ha colto l’occasione per trascorrere un po’ di tempo con mamma Wanda, che abita in Calabria e non gode di ottima salute. Nelle scorse settimane Paola Caruso ha pubblicato un tenero video della nonna che tiene in braccio il nipote Michele e lo culla. Stringe forte il piccolo, che sembra trovarsi a suo agio tra le braccia della nonna, come del resto è accaduto per sua madre. Così Paola Caruso ha voluto zittire anche coloro che l’avevano accusata di trascurare la donna che l’aveva cresciuta dopo aver ritrovato la madre biologica, Imma. In realtà sui social l’ex Bonas pubblica spesso foto del figlio con nonna Wanda, mentre la madre naturale compare nelle immagini dei loro incontro da Barbara d’Urso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA