Paola Caruso/ Il battesimo di Michelino in diretta con Barbara d’Urso (Domenica Live)

Oggi pomeriggio nel corso della nuova diretta di Domenica Live, assisteremo al battesimo di Michelino, il figlio di Paola Caruso e Francesco Caserta. Proprio la nuova stagione di Pomeriggio 5 si era aperta con la presentazione ufficiale del nuovo compagno dell’ex Bonas di Avanti un altro, dopo la brutta esperienza con l’imprenditore campano che non ha voluto riconoscere il figlio. Lui si chiama Moreno Merlo, ex protagonista di Temptation Island. Nel corso del suo intervento con Carmelita, la showgirl aveva attaccato anche Raffaella Fico, rea di avere avuto un “flirt” con il suo ex. “Puoi smentire quanto vuoi, ma da mamma con una persona del genere, che non accetta il figlio e non si informa di come sta il sangue del suo sangue, non ci vai a prendere neppure un caffè! Dopo tutto quello che hai passato con il tuo ex, non accetti neppure l’appuntamento da una persona così… Puoi dire quello che vuoi, la figura l’hai fatta…”.

Paola Caruso, il battesimo di Michelino in onda da Barbara d’Urso

Il battesimo del piccolo Michelino si terrà oggi 22 settembre e verrà ripreso dalle telecamere di Domenica Live. Tramite una intervista a Nuovo, Paola Caruso aveva rivelato di volere Barbara d’Urso come madrina del figlio. “Ci tengo a ringraziare una persona speciale: Barbara d’Urso. Le devo tutto: è la madrina e l’angelo di mio figlio, nessuno mi è stato vicino quanto lei”. Con l’ex compagno, nonché padre del bambino, Francesco Caserta, la ex naufraga non ha più alcun rapporto ormai da tempo. All’inizio scontrarsi con l’arrivo di un figlio da sola non è stato per nulla semplice, ma con il tempo Paola Caruso ha ritrovato il suo equilibrio. “Michelino è fantastico. Ha trasformato le mie giornate e tutta la mia vita, non avrei potuto desiderare di più – racconta la soubrette-. Ho sofferto per aver fatto tutto da sola, visto che il padre non ne ha mai voluto sapere. Ma a un certo punto è scattato in me qualcosa di forte e speciale. Ho capito che io e il mio bimbo saremmo bastati a noi stessi. E ora a me interessa solo che sia felice e che stia bene”.

