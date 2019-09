Paola Caruso e Moreno Merlo/ Col fidanzato per prima uscita pubblica a Pomeriggio 5

Paola Caruso ha ritrovato l’amore ed è pronta a presentare il suo nuovo fidanzato al pubblico di Barbara D’Urso. L’ex Bonas che, nella scorsa stagione televisiva è stata una grande protagonista delle trasmissioni di Barbara D’Urso grazie alla quale ha anche ritrovato la madre naturale, è ospite della prima puntata della nuova stagione di Pomeriggio 5 insieme a Moreno Merlo, il ragazzo che è riuscito a conquistare il suo cuore e a ridarle fiducia nell’amore dopo la delusione vissuta con Francesco Caserta, padre del figlio Michelino. Paola Caruso e Moreno Merlo, nel nuovo salotto di Pomeriggio 5, racconteranno i segreti del loro amore in quella che è la prima uscita pubblica televisiva dopo la speciale dedica su Instagram con cui è stata ufficializzata la relazione.

PAOLA CARUSO E MORENO MERLO A POMERIGGIO 5: AMORE VERO PER IL PICCOLO MICHELINO?

Tra Paola Caruso e Moreno Merlo, dunque, è vero amore? L’ex Bonas di Avanti un altro procede con i piedi di piombo. Pur essendo felice e serena accanto al nuovo fidanzato, Paola non ha alcuna intenzione di bruciare le tappe, consapevole di dover mettere al primo posto nella sua vita il figlio Michele a cui, nei giorni scorsi, ha dedicato delle parole ricche d’amore: “Oggi sono 6 mesi…6 mesi di un amore indescrivibile…6 mesi in cui ho trovato il senso della mia vita…ti amo figlio mio”, ha scritto. Con la nascita del figlio, la Caruso ha scoperto il significato del vero amore e non ha alcuna intenzione di far soffrire il suo bambino facendolo legare ad un uomo che non può rederla felice. Accanto a Moreno Merlo, però, Paola ha ritrovato la sua serenità: ai microfoni di Barbara D’Urso, dunque, confermeranno di essere innamorati?

© RIPRODUZIONE RISERVATA