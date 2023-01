Paola Caruso, ex Andrea Casalino e Francesco Caserta/ “Il padre di mio figlio…”

“Non lo ha ancora riconosciuto, porta il mio cognome”. Così Paola Caruso parla di Francesco Caserta, l’ex fidanzato da cui ha avuto il figlio Michele. “Lui quando lo ha saputo (della malattia, ndr) ha fatto due telefonate a novembre. Poi zero. Non ha più chiamato, neppure a Natale, niente”. Ne parla a Verissimo, spiegando che ha voltato pagina: “Ormai va bene così, è meglio così. Lui è l’ultimo dei nostri problemi, ma è meglio che non lo vede, perché lo farebbe soffrire. Michele lo ha cercato tanto e lui non c’era”.

Paola Caruso è tra i personaggi più simpatici dell’attuale panorama televisivo, apprezzata principalmente per l’ironico personaggio della Bonas ad Avanti un altro. Una volta abbandonata l’esperienza nel programma di Paolo Bonolis, la donna ha accumulato numerose presenze nei salotti televisivi, in particolare tra Pomeriggio 5 e Domenica Live, ospite di Barbara D’Urso.

Nelle varie ospitate televisive, Paola Caruso ha spesso raccontato numerosi dettagli sulla sua vita privata, in particolare dal punto di vista sentimentale. La donna non ha avuto un passato facile dal punto di vista amoroso, come dimostrato dalle ultime vicissitudini con l’imprenditore Francesco Caserta, con il quale ha avuto suo figlio Michele. Paola Caruso è ora impegnata con Paride Mazzotta e le cose sembrano andare decisamente meglio rispetto al passato. La prima storia importante della donna risale al 2014 con Andrea Casalino. Con l’ex concorrente del Grande Fratello Vip la storia arrivò al capolinea a causa della distanza. L’attore si trasferì in Bulgaria per le riprese de Rodolfo Valentino; la lontananza mise a dura prova la coppia, fino alla sofferta decisione di separarsi.

Paola Caruso, la fugace love story con Dario Socci e le vicissitudini legali con Francesco Caserta

Dopo l’esperienza con Andrea Casalino, Paola Caruso sembrava aver trovato nuovamente l’amore grazie alla conoscenza dello sportivo Dario Socci. Con il pugile originario di Salerno la relazione è iniziata nel 2020, ma i buoni propositi si sono presto rivelati pura fantasia. La Bonas, proprio da Barbara D’Urso, raccontò come la storia fosse finita dopo poco a causa della scarsa intesa mentale e per lo stile di vita.

Tra le due relazioni, quella forse più importante di Paola Caruso, prima dell’attuale storia con Paride Mazzotta, è sicuramente quella con Francesco Caserta. La storia con l’imprenditore ha portato alla nascita del piccolo Michele, ma il suo arrivo non è bastato a rasserenare l’equilibrio di coppia. Anzi, il manager decise di porre fine alla relazione ancor prima del parto di Paola Caruso, garantendo tra l’altro scarso appoggio sia alla donna che al bambino negli anni a seguire. Non a caso, la burrascosa relazione ha avuto poi ripercussioni anche dal punto di vista legale.

