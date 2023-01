Paola Caruso festeggia compleanno su Instagram/ Ma haters la criticano: “Non sei tu in viso, che hai fatto?”

Paola Caruso festeggia il compleanno in famiglia: il post su Instagram

Paola Caruso è tornata sui social dopo alcune settimane di assenza, che hanno fatto preoccupare e non poco i fan. L’ex Bonas di Avanti un altro non sta affrontando un periodo semplicissimo, segnato da una malattia che ha colpito il figlio Michele ma di cui non si conoscono al momento i dettagli. Sui social la showgirl, che a inizio anno è stata ricoverata in ospedale proprio per via della disgrazia occorsa al piccolo, ha voluto informare tutti i followers di quanto accaduto. Ma nelle ultimissime ore è tornata a sorridere al fianco dei suoi cari grazie ai festeggiamenti per il suo compleanno.

La Caruso, infatti, ieri ha compiuto 38 anni e per l’occasione ha organizzato una festicciola in famiglia, con al suo fianco anche il piccolo Michele. Una torta gigante, palloncini colorati e decorazioni appese e, soprattutto, tanti sorrisi. La showgirl si è circondata degli affetti più cari per un giorno così importante, ma non sono mancate alcune critiche social sotto il post di compleanno condiviso sul proprio profilo Instagram. Numerosi haters, infatti, l’hanno attaccata sull’aspetto estetico e non le hanno risparmiato critiche e velenose frecciatine.

Paola Caruso e le critiche degli haters: “Ma si è cambiata i connotati?“

“Ma si è cambiata i connotati?!?!?!“, “Eri spartita per tuo figlio.. o per rifarti tutta?“, “Usalo un filtro ! Non sei neanche tu in viso, ma che hai fatto???“. Questi sono solo alcuni dei messaggi comparsi sul profilo Instagram di Paolo Caruso, tra i commenti al post dedicato alla sua festa di compleanno. Quella che doveva essere la condivisione di un giorno importante, segnato dai sorrisi e dall’affetto della sua famiglia, si è invece rivelata l’occasione per numerosi utenti per criticarla sull’aspetto estetico.

“Ha fatto un trapianto facciale??” si chiede un utente, cui ne fa eco un altro: “Non sei più tu, questi aghini stanno esagerando“. Commenti che Paola Caruso ha preferito evitare, lasciando nell’indifferenza più totale i numerosi haters che l’hanno attaccata. Nelle ultime ore la showgirl ha dedicato tutte le sue attenzioni alla sua famiglia, che l’ha celebrata con grande affetto nel giorno del suo compleanno. Felice e sorridente anche il figlio Michele, per il quale l’ex Bonas spera che questo brutto periodo possa finire presto.

