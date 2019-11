PAOLA CARUSO: “HO LASCIATO MORENO MERLO”/ “A Domenica Live tutta la verità!”

È tutto vero: Paola Caruso e Moreno Merlo si sono lasciati. La bionda showgirl, spesso ospite nei programmi di Barbara D’Urso, lo ha confermato alle telecamere di Domenica Live senza, tuttavia, svelare le motivazioni di questa rottura. Le lacrime e la rabbia di Paola hanno però fatto intendere che le motivazioni della fine della loro storia sono molto dolorose. Paola ha infatti dichiarato che “i motivi sono molto gravi. Mai nessuno mi ha fatto questo!” Barbara D’Urso, nella nuova puntata di Pomeriggio 5, ha annunciato che tutta la verità su questa rottura sarà svelata domenica nel corso della nuova puntata di Domenica Live. Paola Caruso sarà dunque ospite in studio per raccontare nei dettagli la fine della relazione con Moreno Merlo. (Aggiornamento di Anna Montesano)

PAOLA CARUSO E MORENO MERLO, PERCHÈ È FINITA?

Paola Caruso ha lasciato Moreno Merlo. A confermare i rumors è stata l’ex Bonas di Avanti un altro prima con un’intervista rilasciata ai microfoni di Novella 2000 e poi con alcune dichiarazioni rilasciate a Barbara D’Urso e trasmesse nella puntata di Domenica Live trasmessa il 178 novembre. Nella puntata di Pomeriggio 5 in onda oggi, martedì 19 novembre, Barbara D’Urso tornerà ad occuparsi della storia, ormai finita, tra Paola Caruso e Moreno Merlo. Nuovi dettagli, dunque, emergeranno su quanto accaduto tra la showgirl e l’ex tentatore di Temptation Island nel salotto di Pomeriggio 5 dopo quanto già dichiarato dalla Caruso. “Tra me e Moreno è finita, ma sono stata io a troncare, non lui come è stato scritto. E inoltre volevo sottolineare che il nostro rapporto andava avanti dallo scorso luglio. Non si trattava di una storia qualsiasi ma per me è stato un legame importante”, ha diciarato a Novella 2000 la Caruso.

PAOLA CARUSO E MORENO MERLO SI SONO LASCIATI: “SONO SUCCESSE COSE GRAVI”

Ai microfoni di Domenica Live, Paola Caruso ha svelato nuovi dettagli dei motivi che l’hanno portata a chiudere la storia con Moreno Merlo con cui aveva ritrovato la fiducia negli uomini e nell’amore dopo la fine della storia con il padre del figlio Michele. La Caruso, nel filmato trasmesso da Barbara D’Urso, non è scesa nei dettagli, ha ha lasciato intendere di aver dovuto prendere tale decisione per il bene di se stessa e del suo bambino. “Io davvero ho tanto dolore dentro perché comunque ci credevo e soffro perché l’ho fatto avvicinare a mio figlio e avrò sempre la presenza di questa persona orrenda nelle foto delle cose più importanti di mio figlio. Se vuoi fare del male, se vuoi diventare famoso e vuoi fare le tue cose, ci sono mille donne. Vai da chi ca**o vuoi ma non da una persona come me che ha già sofferto. Quello che mi ha fatto non me l’ha mai fatto nessuno. Inqualificabile, sconvolta”, ha detto la Caruso. Nel salotto di Pomeriggio 5 saranno svelati nuovi dettagli?



