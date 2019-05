Paola Caruso/ L’amore infinito per il figlio Michele: “Il regalo più bello di Dio”

È un periodo ricco di emozioni per Paola Caruso: dopo aver partorito il piccolo Michele, ha ritrovato la madre biologica. E così anche un po’ di quella serenità che le era mancata durante la gravidanza. I rapporti con il padre del bambino, l’imprenditore Francesco Caserta, che però ha deciso di non riconoscere il piccolo, sono a dir poco burrascosi. Visti i trascorsi, Paola Caruso si sta dedicando con tutta se stessa a Michelino, sempre ben vestito negli scatti che l’ex Bonas di Avanti un altro condivide sui social. Per lui mamma Paola pensa degli outfit studiati. In ospedale ad esempio c’è stato il debutto griffato con Versace, nei pomeriggi casalinghi invece c’è Gucci. Non è mancato il look pasquale: per l’occasione Michele si è trasformato in un dolce coniglietto Prenatal. Per le passeggiate nel quadrilatero della moda milanese usa poi la carrozzina Chicco. Niente è lasciato al caso dunque.

PAOLA CARUSO E IL FIGLIO MICHELE: “IL REGALO PIÙ BELLO DI DIO”

Adottata dopo la sua nascita, Paola Caruso recentemente ha ritrovato la madre biologica. Ciò è stato possibile grazie all’aiuto di Barbara d’Urso, che è riuscita a ricostruire i fatti, risalenti al 1984-85. La mamma naturale, Imma, rimase incinta di un calciatore del Catanzaro. Le fu fatto credere però che la bambina fosse morta a poche ore dal parto, invece la neonata fu data in adozione, perché la vicenda fu ritenuta troppo scandalosa della famiglia di Imma. Nonostante questa importante scoperta, Paola Caruso resta indissolubilmente legata alla mamma adottiva: «Da mamma a mamma questo è il bello della vita….. ti voglio bene mamma con tutto il mio cuore… Grazie a te figlio mio ora io sono mamma, ed è il dono più prezioso del mondo». In uno dei tanti post con il piccolo Michele ha fatto anche una dichiarazione d’amore per il figlio: «Il regalo più bello che Dio mi ha concesso sei tu… figlio mio».





