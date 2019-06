Paola Caruso porta Michelino in Spa/ Foto, Pioggia di polemiche: “Così lo strozzi!”

Paola Caruso con la nascita del piccolo Michele e la ritrovata serenità tra le braccia delle due mamme, ha concentrato tutta la sua vita sulla famiglia. La showgirl però, proprio in queste ore è stata “vittima” di un attacco social non indifferente. Ed infatti, ha deciso di prendersi un momento di relax proprio in compagnia del piccolino ma, il popolo della rete, da sempre “violento” quando si tratta di attacchi gratuiti, non ha gradito il gesto dell’opinionista di Barbarella. Come ben sapete, la Caruso ha deciso di portare avanti la gravidanza da sola, senza l’aiuto dell’ex fidanzato Francesco Caserta che ha deciso di non occuparsi del bambino interrompendo in maniera decisamente brusca anche la relazione con lei. Paola ad oggi, si ritiene lo stesso una mamma felice e soddisfatta anche perché, proprio in questo periodo ha avuto modo di conoscere la madre naturale riabbracciandola. Per lei la serenità quindi, dopo un periodo infernale, è da considerarsi un nuovo traguardo pienamente raggiunto.

Paola Caruso porta Michelino in Spa: pioggia di critiche

Ma cosa è accaduto nelle scorse ore? Paola Caruso è stata criticata per il modo con il quale porta avanti la sua vita da mamma anche sui social. Ed infatti l’ex Bonas non perde l’occasione per poter condividere con i numerosi followers, Stories, video e fotografie da postare sul suo account ufficiale di Instagram. L’ultima polemica è nata per la scelta della showgirl di portare il piccolo Michele alla Spa. “Che bello avere trovato la Spa per il mio bambino, dove può giocare, apprendere tante cose nuove ed esser coccolato con bellissimi massaggi – ha scritto la Caruso sul suo profilo, allegando alcune immagini che ritraggono Michele immerso in una vasca con un salvagente al collo – . Sono super felice”. La sua gioia è stata immediatamente spazzata via dalle critiche del mondo del web. Moltissimi utenti infatti, hanno mostrato disappunto per la sua scelta. “Avrebbe solo bisogno di una mamma intelligente e meno narcisa che lo abbracciasse e basta”, “Con questa ciambella il bambino si strozza”, “La Spa per bambini? Che tristezza!!! Se hai dei soldi che ti avanzano fai qualcosa per i bambini meno fortunati”, “Io la mia la portavo in una normale piscina, entravo anch’io e ci giocavo… c’era il contatto fisico non una ciambella al collo”, questi solo alcuni dei messaggi ricevuti.





