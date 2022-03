La pupa e il secchione 2022 show: cast, opinionisti e quando inizia”/ Tra i pupi c’è…

La pupa e il secchione 2022 ai nastri di partenza: Lorenzo Orsini nel cast dei concorrenti

Il countdown è partito, manca poco al via de La pupa e il secchione show 2022 con al timone Barbara D’Urso, previsto per il prossimo 15 marzo 2022 su Italia, all’indomani quindi della finale del Grande fratello vip 5 in corso. Nell’attesa della messa in onda della prima puntata del rinnovato show targato Mediaset, intanto, la conduttrice campana ha lanciato delle importanti anticipazioni tv sul cast del programma che segna il suo nuovo debutto da timoniera su Italia 1, nell’ultimo appuntamento settimanale di Pomeriggio 5, in onda l’11 marzo. Nel dettaglio ha svelato due tra i volti ingaggiati nel cast de La pupa e il secchione show, quali le pupe Mila Suarez (ex storica di Alex Belli) e Vera Miales, attuale compagna di Amedeo Goria (ex Gf vip 5). Ma quest’ultime non sono le sole tra i volti tv ingaggiati nel corposo cast del rinnovato format d’intrattenimento. Insieme a loro sono ufficializzate -secondo Biccy- l’ex Gf vip Flavia Vento, l’ex L’isola dei famosi Paola Caruso, l’ex Gf vip Asia Valente e l’ex di Paolo Brosio, Maria Laura De Vitis, sempre nel ruolo di pupa. Ma non è tutto.

Soleil Sorge giudice La pupa e il secchione/ Barbara d'Urso "bisogna chiederglielo…”

Il cast dei protagonisti del format in partenza nei prossimi giorni si compone anche della presenza dei pupi Francesco Chiofalo (ex Temptation island) e Lorenzo Orsini, il quale è al centro del gossip con la nomea di “figlio segreto di un famoso vip”, ovvero Vittorio Emanuele di Savoia (figlio dell’ultimo re d’Italia, Umberto II, e Maria José, nonché padre del giudice del serale di Amici 21, Emanuele Filiberto di Savoia ndr). Quest’ultimo avrebbe avuto una relazione clandestina con un’avvocatessa, in parallelo al matrimonio che dura da 50 anni con Marina Doria, da cui sarebbe nato il presunto “pupo” top-secret.

Francesco Zangrillo, l'ex di Barbara D'Urso la smentisce/ "Non eravamo in prova, fidanzati da 1 anno"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lollo G (@iamlollog)

Cast La pupa e il secchione show 2022: chi sono i pupi e i secchioni

Un gossip da prendere con le dovute pinze, almeno finché non verrà fatta luce sul caso mediatico, quando si avvicina il via al format di Italia 1. Lorenzo Orsini potrebbe rivelarsi l’outsider de La pupa e il secchione 2022: si tratta di un giovane studente di giurisprudenza, rapper e influencer noto con lo pseudonimo su Instagram di IamLolloG e secondo i beninformati del gossip lui avrebbe frequentato il padre fino ai 3 anni di vita per poi rivederlo all’età di 15 anni, prima di raggiungere la maggiore età. Insomma il suo vociferato ingaggio al format di Barbara D’Urso – qualora le ultime anticipazioni tv si concretizzassero – potrebbe rivelarsi un riscatto per il presunto “figlio segreto di”.

LA PUPA E IL SECCHIONE SHOW 2022, C'E' SOLEIL? /Barbara D'Urso: "Anche Onestini...."

Ai microfoni di Verissimo, seppur mantenendo il massimo riserbo sull’identità, Barbara D’Urso ha così ufficializzato l’ingaggio a La pupa e il secchione 2022 di un “figlio di non riconosciuto” (che sarebbe Lorenzo Orsini): “Anticipazione choc. Nel cast ci sarà un figlio di un vip, che non l’ha riconosciuto, ma che sa di avere questo figlio”. Inoltre, nel papabile cast sono preannunciati come ingaggiati nel ruolo di secchioni, l’amico per la pelle di Alfonso Signorini, Aristide Malnati, l’ex Gf 16, Gianmarco Onestini (laureato in giurisprudenza e fratello dell’ex di Soleil Sorge, Luca Onestini) e il campione storico di Caduta Libera, Nicolò Scalfi. In tutto sono 11 le coppie che formano il cast dei partecipanti a La pupa e il secchione 2022, ciascuna delle quali sarà composta rispettivamente da un pupo o una pupa con un secchione o una secchiona.

Barbara D’Urso anticipa i giudici de La pupa e il secchione 2022

Tra le Instagram stories, inoltre, sempre Barbara D’Urso provvede a fornire ulteriori anticipazioni tv circa il cast de La pupa e il secchione 2022. Nel dettaglio rilascia alcune dichiarazioni sfogliando dinanzi ai follower le pagine del nuovo numero di Tv, sorrisi & canzoni, preannunciando i nomi dei due tra i tre giudici di qualità che figureranno al format: si tratta di Federico Fashion Style e Antonella Elia. Ma c’è dell’altro, perché inoltre, commentando il gossip del momento – che indica Soleil Sorge come la papabile terza giudice de La pupa e il secchione 2022- la conduttrice dichiara sibillina: “Il terzo giudice è un segreto nel senso che non sappiamo ancora se accetterà, se non accetterà, cosa succederà.. Se è Soleil? Non lo so!”.

Soleil Sorge è l’eliminata dal Grande fratello vip alla 47esima diretta del reality, a due passi dalla finale del reality, che si disputerà il prossimo 14 marzo 2022, ovvero la sera precedente a quella che darà il via a La pupa e il secchione 2022. Pare inoltre che possa confermarsi anche la presenza di Simona Izzo e non si esclude che possa esservi anche il ruolo di opinionista nel cast. Staremo a vedere, quindi, se alla fine figurerà anche la nordamericana nello show di Italia 1.



© RIPRODUZIONE RISERVATA