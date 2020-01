Paola Caruso vs Ivan Gonzalez/ “Al GF Vip 4 per me, mi hai pugnalata alle spalle”

Paola Caruso si scaglia duramente contro Ivan Gonzalez. L’ex tronista di Uomini e Donne, oggi concorrente del Grande Fratello Vip 2020, parlando della Caruso che ha conosciuto a Supervivientes, l’isola dei famosi spagnola, ha parlato di Paola come di un “serpente velenoso”. Parole che hanno fatto letteralmente infuriare l’ex Bonas di Avanti un altro che si è sfogata su Instagram attaccando pesantemente Ivan. “ Volevo chiarire quanto successo ieri riguardo al ‘serpente velenoso’ che mi ha dato Ivan – ha esordito Paola sui social – . Io l’ho conosciuto a Supervivientes dove ha finto di sedurmi, pugnalandomi alle spalle, votandomi, accusandomi e facendomi passare come una persona orribile. Io però l’ho perdonato, ho creduto nel nostro rapporto, nella nostra amicizia ”. Durante l’avventura di Paola nel reality spagnolo, i rumors parlarono insistenemente di un flirt tra la Caruso e Gonzalez che, però, non si sono mai fidanzati.

PAOLA CARUSO ATTACCA IVAN GONZALEZ: “SEI AL GRANDE FRATELLO VIP 2020 GRAZIE A ME. DONNE STATE ATTENTE

Dopo le accuse di Sonia Pattarino a Ivan Gonzalez, per il concorrente spagnolo del Grande Fratello Vip 4 arrivano anche le durissime parole di Paola Caruso che lo accusa di essere disposto a tutto pur di ottenere visibilità. “ Lui è venuto in Italia per me la prima volta – ha aggiunto ancora lei – . Lui non era mai stato qui e ha cercato di farsi conoscere, perché lui per questo è venuto. Infatti dopo quello, ha fatto il suo percorso. Ed è per questo che è al Grande Fratello. E non ci sarebbe se non fosse stato per la sottoscritta ”, aggiunge Paola sui social facendo riferimento all’avventura sul trono di Uomini e Donne che Ivan ha fatto prima del GF Vip. La Caruso, poi, rivolge un appello alle donna della casa esortandole a non fidarsi: “ State attente, perché lui fa così, fa finta di sedurvi e poi vi molla solo per avere visibilità in tv – ha concluso lei – . Non è la prima volta che lo fa. Già lo ha fatto 3 o 4 volte anche in Spagna ”. Dopo il confronto tra Serena Enardu e Pago, dunque, nella terza puntata ci sarà quello tra la Caruso e Ivan Gonzalez?

© RIPRODUZIONE RISERVATA