Sonia Pattarino vs Ivan Gonzalez al GF Vip/ “Non hai scelto nessuno? Questo sei…”

Sonia Pattarino non ha perso tempo e, subito dopo l’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 2020 di Ivan Gonzalez ha lanciato una frecciatina all’indirizzo dell’ex fidanzato che, nella clip di presentazione ha detto parole che non sono affatto piaciute all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che, con due storie pubblicate su Instagram, ha espresso la propria opinione sull’ex tronista spagnolo con cui ha vissuto una storia d’amore durata qualche mese dopo la scelta a Uomini e Donne. Nel presentarsi al pubblico del reality show condotto da Alfonso Signorini, Ivan ha detto: “Nella mia vita sono sempre stato abituato così con le donne, hanno sempre scelto me ma io ancora non ho scelto nessuno!”. Una dichiarazione che, da molti, è stata intesa come una frecciatina contro Sonia che ha prontamente replicato.

SONIA PATTARINO VS IVAN GONZALEZ: “QUESTO SEI TU…”

Dopo aver ascoltato le parole di Ivan Gonzalez, Sonia Pattarino, forse ferita dalle dichiarazioni dell’ex fidanzato, su Instagram, ha pubblicato due storie tratte dalla parte finale della scelta di Ivan a Uomini e Donne. In particolare, nelle storie pubblicate dall’ex corteggiatrice si sente il tronista dire: “sono pronto, se tu vuoi da oggi in poi sarai la mia fidanzata“. Sonia, poi, ha commentato così: “Le donne l’hanno sempre scelto, ma lui non ha mai scelto nessuno… Questo è Ivàn Gonzàlez!”. Dopo il confronto tra Licia Nunez e Imma Battaglia, nella prossima puntata del Grande Fratello Vip 2020 ci sarà anche il confronto tra Ivan e Sonia Pattarino?

