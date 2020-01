Paola Di Benedetto/ Tradirà Federico Rossi durante il reality? (Grande Fratello Vip 4)

Paola Di Benedetto torna nella casa del Grande Fratello Vip 4 ma questa volta come concorrente dell’edizione del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. L’ex Madre Natura di Ciao Darwin nonché già vecchia conoscenza tra gli amanti dei reality, è pronta a vivere questa sua nuova esperienza che prenderà il via proprio nel giorno del suo 25esimo compleanno. Classe 1995, vicentina, Paola Di Benedetto ha sempre nutrito il sogno di entrare a far parte del mondo dello spettacolo, ed alla fine sembra proprio avercela fatta. Dopo aver partecipato a diversi concorsi di bellezza vincendo vari titoli o arrivandoci molto vicina, all’età di 21 anni ha partecipato a Miss Italia. Da quel momento ha iniziato la sua carriera in Tv, prima come Madre Natura nel programma Mediaset di Paolo Bonolis, poi come valletta di Colorado, infine come opinionista a Mai dire talk con la Gialappa’s Band e il mago Forest. Ovviamente, sul piano dei reality non si può dimenticare la sua partecipazione all”Isola dei Famosi.

PAOLA DI BENEDETTO DOPO FRANCESCO MONTE E MATTEO GENTILI È AMORE CON FEDERICO ROSSI?

Paola Di Benedetto però, è nota anche per le sue vicende sentimentali. Nell’edizione Nip del 2018 aveva già fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello per via di alcuni problemi con l’ormai ex fidanzato Matteo Gentili. Successivamente la sua vita privata si è andata ad intrecciare con le vicende televisive, come accaduto con la sua partecipazione all’Isola dove già in Honduras iniziò la conoscenza – poi trasformata in storia d’amore – con l’ex tronista Francesco Monte. Finita anche quella (breve) relazione, adesso tra alti e bassi la Di Benedetto è fidanzata con Federico Rossi, il celebre Fede del duo Benji&Fede, del quale si era ipotizzato l’ingresso in Casa nelle settimane successive alla partenza del reality di Signorini. Proprio con il suo Fede ha condotto l’ultimo allenamento prima di essere reclusa nella Casa del GF Vip 4, alla vigilia dell’Epifania che le ha portato una calza ricca di dolci ma anche carbone, lo stesso consegnatole dal suo fidanzato, per “punirla” per la sua prolungata assenza.

PAOLA DI BENEDETTO: NELLA CASA LA SERA DEL SUO COMPLEANNO

Poche ore prima del suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip 2020, Paola Di Benedetto ha voluto salutare i suoi fan con un video su Instagram. “Ho deciso di farvi un video semplicemente per essere più diretta”, ha esordito, “visto che verrò isolata un po’ dal mondo esterno, verrò isolata dai social, dalle persone a me care a anche da voi”. Nonostante questo, l’ex Madre Natura ha anche spiegato di aver preparato per i suoi follower una serie di contenuti e pensieri che saranno pubblicati sul suo profilo Instagram durante il suo nuovo percorso televisivo. “Ci tenevo a ringraziare tutti coloro che sceglieranno di starmi vicino anche in questa avventura”, ha aggiunto, ricordando come in questa giornata ricorre anche il suo 25esimo compleanno, “quindi sarà anche un compleanno strano, particolare, ma io sono molto carica e super emozionata”, ha spiegato prima di mandare il suo ultimo messaggio social in prima persona.



© RIPRODUZIONE RISERVATA