Paola Di Benedetto e Patrick Pugliese “sfottono” Clizia e Paolo/ “Speriamo si svegli”

Paola Di Benedetto e Patrick Ray Pugliese nel mirino dei fans di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Colpa di un video che sta circolando sui social risalente alla serata della finale del Grande Fratello Vip 2020. Durante l’ultima puntata del reality show, Paolo ha ricevuto la sorpresa di Clizia che, in collegamento, ha salutato il suo “principe azzurro” in attesa di poterlo rivedere dal vivo. Dopo essersi guardati, scambiandosi dolci sorrisi, nel salutarsi, Paolo e Clizia hanno brindato insieme. La Incorvaia che ha dovuto abbandonare la casa dopo essere stata squalificata per le frasi dette ad Andrea Denver, ha brindato “a ll’ottimismo, al rosa, all’amore… ”. Ad ascoltare le parole della coppia, nel salone della Casa, c’erano Patrick e Paola che hanno ironizzato sulla situazione lasciandosi andare ad alcuni commenti che non sono piaciuti ai fans di Clizia e Paolo.

PAOLA DI BENEDETTO E PATRICK PUGLIESE NEL MIRINO DEI FANS DI CLIZIA INCORVAIA E PAOLO CIAVARRO

Mentre Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si parlavano e brindavano all’amore, in casa, Patrick Ray Pugliese commentava con parole che stanno facendo il giro del web per un video registrato da un utente di Twitter. “ …E a Denver” – ha detto alludendo alla squalifica della Incorvaia. Poi ha aggiunto: “T’immagini diceva a Denver e a Tomasi di Lampedusa ”. Paola, dopo aver riso, forse pensando al futuro della coppia, ha aggiunto: “sto male, speriamo si sveli”. Patrick e la Di Benedetto, dunque, non credono all’amore di Clizia e Paolo? Sui social, nel frattempo, i fans della Incorvaia e di Ciavarro puntano il dito contro la vincitrice del Grande Fratello Vip 2020 e l’ex gieffino.



Queste battutine i cari Patrick e PDB perché non le hanno mai fatte davanti a lui? #gfvip #paolo pic.twitter.com/zyveI31iW5 — SIMONA (@simo9588) April 8, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA