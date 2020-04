Clizia Incorvaia: “non presenterò Paolo a mia figlia”/ “Con Francesco Sarcina…”

Clizia Incorvaia è pronta a vivere la sua storia d’amore con Paolo Ciavarro. Dopo aver detto addio all’ex marito Francesco Sarcina, nella casa del Grande Fratello Vip 2020, la Incorvaia ha incontrato quello che definisce un vero “principe azzurro” che spera di poter abbracciare il prima possibile. “ Tutte le donne, anche le più ciniche, sognano di vivere un amore da favola, di essere protagoniste di una fiaba, anche io lo sogno. Ora mi sento come nelle favole, sono felice ”, ha raccontato ai microfoni di Novella 2000. Quella tra Clizia e Paolo, però, sarà una storia normale, senza telecamere e sicuramente non sfocerà subito in una convivenza. Prima di fare un passo così importante, infatti, la Incorvaia vuole essere sicura di avere accanto la persona giusta. Solo quel giorno presenterà Paolo alla figlia Nina. “ Col padre ci siamo promessi che a Nina presenteremo solo il partner ‘definitivo’. Ora non so, ma spero di poterle presentare Paolo”, ha spiegato la Icnrovaia aurugandosi che Paolo sia, davvero il partner definitivo.

CLIZIA INCORVAIA, IL RAPPORTO CON L’EX MARITO FRANCESCO SARCINA