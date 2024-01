Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova, è giallo sulla crisi/ Tornati insieme dopo annuncio della separazione?

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova sono ritornati di nuovo insieme? La segnalazione di Deianira Marzano

In questi giorni il gossip è acceso su un piccolo gossip, Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova si sono lasciati o stanno ancora insieme? Perché dopo il comunicato congiunto in cui annunciavano la separazione, i due sono stati avvistati insieme in atteggiamenti complici e inequivocabili. A riportarlo è l’esperta di gossip Deianira Marzano che a sua volta lo ha saputo da una sua follower che è voluta rimanere anonima. Nel messaggio di legge: “Paola Di Benedetto all’Escape Room di Torino con il calciatore. Forse sono tornati insieme. Non si possono portare telefoni dentro le stanze. Io sono uscita da poco”

Paola Di Benedetto e Raoul Cremona sono ritornati insieme? Deianira Marzano ha postato anche un altro messaggio di una sua follower che avvalorerebbe l’ipotesi in questione. Insomma, l’ex vincitrice del Grande Fratello Vip ed il calciatore a pochi giorni dall’annuncio della loro separazione sembra che siano ritornati insieme. I più cattivi, in realtà, ipotizzano che addirittura non la separazione sarebbe stata architettata ad arte. È più probabile, in realtà, che la crisi sia stata superata.

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova: crisi superata e ritorno di fiamma?

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova stanno insieme da parecchi mesi ma la loro storia d’amore è uscita allo scoperto solo lo scorso luglio. Il primo a lanciare il rumors era stato Fabrizio Corona. L’ex Madre Natura di Ciao Darwin ed il calciato hanno scelto di vivere la loro relazione con discrezione e lontano dall’eccessiva esposizione ma nelle scorse settimane si è parlato di una presunta crisi tra i due per via di un presunto tradimento da parte del calciatore.

Dopo giorni di indiscrezioni e rumors, Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova avevano annunciato la fine della loro relazione con un comunicato congiunto in cui dichiaravano: “Ci tenevamo a sottolineare che non c’è stato nessun tradimento, ma abbiamo capito che i nostri caratteri e le nostre vite e non avrebbero mai trovato un punto d’incontro e dopo ripetuti tentativi questa decisione è stata inevitabile.” Adesso, però a giudicare dalle segnalazioni e dalla foto postata dal locale in cui sono stati avvistati, sempre che tra i due sia rinata la scintilla.

