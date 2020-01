Paola Di Benedetto/ Federico Rossi, la gelosia dopo la dedica romantica? (Grande Fratello Vip)

Paola Di Benedetto si sta avvicinando sempre di più a Paolo Ciavarro, anche se non è l’unica concorrente del Grande Fratello Vip 4 ad aver stretto un bel legame con il figlio di Eleonora Giorgi. In questi giorni il pubblico mormora parecchio in seguito ad uno sbotto d’ira di Federico Rossi, il fidanzato dell’ex Madre Natura, che sui social si è scagliato contro un utente per via di una frase scomoda. Qualcuno infatti ha commentato su sul profilo Instagram “Tante belle parole, poi l’hai tradita”, spingendo il cantante a prendere le difese della sua coppia: “Ca**o ne sai? Troppa malignità… Iniziate a pensare a voi e a costruirvi un po’ d’integrità”. Un bel cambio di rotta se si pensa che poco prima, Federico aveva scelto di mandare un messaggio romantico alla sua fidanzata, soprattutto perchè in questi giorni ha avuto modo di vederla sempre più triste e malinconica.

“Mi manchi anche tu piccolo baco da seta… Devi sapere che ti seguo sempre e mi faccio anche delle gran risate! Non pensare mai per nulla al mondo che io possa non essere orgoglioso di te, mai mai. Lo sono, tremendamente. Sei fortissima, ti aspetto che qua non è lo stesso senza te”, ha scritto sui social. Parole che hanno toccato il cuore dei fan, ma che evidentemente hanno attirato anche le attenzioni degli haters.

Paola Di Benedetto, Grande Fratello Vip 4: la confessione di Andrea

Paola Di Benedetto è molto attenta a tutto ciò che accade nella casa del Grande Fratello Vip 4 e in questi giorni ha deciso di vederci chiaro su un evento in particolare. Approfittando di uno sfogo di Andrea Denver, la modella infatti gli ha chiesto alcuni dettagli su quanto accaduto con Elisa De Panicis, visto che quest’ultima lo ha accusato di aver cercato di creare delle strategie ben precise. Il ragazzo infatti nega tutto, ma l’ex Madre Natura continua ad avere dei dubbi in merito. “Ma se tu sostieni che tutto ciò non sia vero, gridalo a voce alta, soprattutto se ci tieni alla tua ragazza. Mi manca un pezzo. Se qualcuno asserisse menzogne su di me o sul mio ragazzo, io lo urlerei a tutto il mondo, invece tu davanti a lei sei rimasto abbastanza basito”, ha sottolineato durante il confronto. Ancora una volta, Denver ha ribadito di aver invitato Elisa ad un incontro, ma senza alcun doppio fine. Paola però non è soddisfatta della sua risposta: dopo tutto di fronte ad accuse così pesanti, avrebbe dovuto reagire in modo più eclatante. La tranquillità del modello sembra nascondere dell’altro, il tassello di un puzzle che per ora sfugge agli occhi della Di Benedetto.

