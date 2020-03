Paola Di Benedetto vs Zequila/ “Ha fatto tante cag*ate, gliel’hanno sempre perdonate”

Confessione notturna nella casa del Grande Fratello Vip 2020, di Paola Di Benedetto a Sossio Aruta e Antonella Elia. La bella influencer e fidanzata di Federico Rossi, punta il dito nei confronti di Antonio Zequila, che, stando alla stessa, avrebbe tenuto un atteggiamento nella casa ritenuto inaccettabile. “Non so – le parole della Di Benedetto pubblicate anche sulla pagina Instagram ufficiale del programma tv di Canale 5 – io dico che ci sono modi e modi per esporsi e mettersi in gioco, a me ad esempio lei è sempre piaciuta (Antonella Elia) perché nonostante i modi coloriti ha sempre cercato di fare valere le sue ragioni in maniera sincera, non so come dire, pulita. Ma lui, lui no, ha fatto delle grandissime cagate in questi tre mesi, grandissime, e gli sono sempre state perdonate. Se poi vogliamo far passare le robe dicendo sì delle donne, le signore che venivano in puntata le scenette simpatiche, tutto bene”.

PAOLA DI BENEDETTO SU ANTONIO ZEQUILA: “NUMEROSE CADUTE DI STILE”

“Ma ha fatto delle grandissime ca*ate – ha proseguito la Di Benedetto esponendo il suo pensiero – cadute di stile in questi tre mesi, quindi dico se vogliamo giudicare un personaggio che ha fatto rumore in tre mesi in quel modo”. Antonio Zequila è stato un personaggio che ha creato notevoli discussioni all’interno della casa più spiata d’Italia, e nel contempo, delle divisioni fra gli stessi inquilini. Con la finale del Gf Vip 4 che si avvicina sempre più (il prossimo 8 aprile), i concorrenti stanno iniziando a fare le loro valutazioni e a tirare le somme, e la DB, come viene chiamata da molti all’interno della casa, sembra chiaramente aver scelto chi si meriterebbe la finalissima e chi meno. Zequila ha più volte dibattuto nel reality show, a cominciare dagli scontri con Sossio Aruta, l’altro “maschio alpha” della casa, ma anche con la stessa Paola Di Benedetto, passando da Antonella Elia, inizialmente amica, poi nelle ultime settimane decisamente allontanasi dall’attore campano. Litigi anche con Patrick Ray Pugliese, soprattutto all’inizio, nonché quelli arcinoti con Adriana Volpe, che non ha mai accettato il gossip del flirt con Er Mutanda.





