Paola e Chiara di nuovo insieme sul palco al Concerto di Max Pezzali/ I fan le vogliono a Sanremo e…

Paola e Chiara tornano ad esibirsi insieme sul palco, quando è successo?

Reunion in arrivo di Paola e Chiara? Le due cantanti sono tornate ad esibirsi insieme e lo hanno fatto in un’occasione davvero speciale. Le sorelle della musica Paola e Chiara hanno calcato il palco del concerto di Max Pezzali a Bibione mandando in visibilio i fan. I rumors su un possibile ritorno nelle scene musicali di Paola e Chiara era iniziato qualche settimana fa quando la prima che era impegnata in un dj set a Milano era stata raggiunta dalla sorella. In quell’occasione le due avevano cantato alcune delle canzoni più famose del loro repertorio: da “Festival” a “Vamos a Bailar”. Ora però le sorelle Paola e Chiara sono apparse di nuovo e lo hanno fatto in contesto ancora più importante. Paola e Chiara avevano iniziato la loro carriera musicale come coriste degli 883 per poi proseguire come coppia tanto da aver lasciato un ottimo ricordo nei fan che a distanza di anni sperano di vederle di nuovo insieme.

PAOLA IEZZI/ "L'amore con Paolo Santambrogio dopo storia travagliata" (Vieni da me)

C’è chi sospetta che le due sorelle abbiano lanciato un forte segnale per i prossimi mesi. Si ipotizza oggi una loro partecipazione alla prossima edizione del Festival di Sanremo. Per Amadeus sarebbe un bel colpaccio considerando che le sue sorelle mancano dalla scena musicale da alcuni anni. Paola e Chiara avevano scelto di dividersi per intraprendere carriere diverse. Paola voleva continuare a coltivare la passione per la musica mentre Chiara aveva deciso di indirizzarsi verso la recitazione. Chissà che nel frattempo però non siano cambiati nuovamente i piani.

Paola Iezzi, Paola e Chiara/ La scelta di non avere figli:"necessitano di spazio e tempo" (Che tempo che fa)

Paola e Chiara verso il Festival di Sanremo 2023? I fan ci sperano e…

Paola e Chiara potrebbero tornare a breve sulla scena musicale. Questa è la speranza dei fan dopo aver visto i video degli ultimi giorni in cui le sorelle sono tornate ad esibirsi dal vivo. C’è però chi pensa che questa possibilità non si concretizzi stando soprattutto alle dichiarazioni rilasciate da Paola qualche anno fa a Che tempo che fa. Paola aveva dichiarato: “Sì ci siamo divise ma è tutto ok, quello è lavoro. Siamo una famiglia e questo conta più di tutto. Non siamo solo state colleghe, siamo sorelle e lo saremo per sempre. Era una scelta presa di comune accordo”.

Paola Iezzi/ “Mia sorella Chiara? Le voglio bene, ma lei ora è un'attrice e...”

Ora però i video degli ultimi giorni hanno acceso le speranze dei fan e a prendere forma è il sogno di una reunion delle sorelle con brani inediti. La loro apparizione al concerto di Max Pezzali ha mandato in titl i social. Paola a fine concerto ha postato una foto con la sorella Chiara e ha scritto: “Quello di Max Pezzali non è solo uno show, ma una macchina del tempo. Incredibile, ieri sera siamo tornati nel 1995! Che meraviglia! Che emozione! Che canzoni!”. Paola e Chiara hanno cantato e ballato insieme. Qualcuno attendeva questo momento da anni e scrive: “Il momento che tutti stavamo aspettando”. Le due sorelle accontenteranno i fan?











© RIPRODUZIONE RISERVATA