Paola e Chiara: Lambada con Boomdabash é il tormentone dell’estate 2023?/ Il traguardo del nuovo singolo

Paola e Chiara tornano alla musica d’estate: esce il nuovo singolo con Boomdabash, Lambada

Paola e Chiara sono le preannunciate regine dell’estate made in Italy 2023, o almeno questo é il sentiment dell’orecchio pubblico in reaction al rilascio del nuovo singolo, Lambada con Boomdabash.

Così come annunciato dal duo di sorelle popstar via social, Lambada é il nuovo singolo di Paola e Chiara estratto da Per sempre, il nuovo album-compilation che racchiude remix di vecchi successi e nuovi singoli delle stesse cantautrici, reduci dal ritorno in musica segnato a Sanremo 2023.

“Che sapore ha, la stessa storia, di un’estate fa”- si legge nella caption del post che il profilo ufficiale di Paola Iezzi, rappresentativo via Instagram del suo Paola e Chiara Iezzi, rilascia nell’annuncio di Lambada, che poi prosegue- …con i nostri amici Boomdabash: ora rimane una sola cosa da fare: ballare!”. Parole che suonano tanto come un “detto-fatto”, dal momento che, in un tripudio di reazioni di esultanza degli internauti nel web, Lambada mette a segno un primo ed importante traguardo su YouTube Italia.

Il video dei lyrics di Lambada, a poche ore dal rilascio online entra dritto tra le tendenze per la musica. Nel dettaglio la tendenza di Paola e Chiara vede l’inaspettato trio della stagione musicale estiva occupare la posizione #42 tra i trend per la musica made in Italy, su YouTube Italia, aggiornati alla data odierna 16 giugno 2023. Un importante primo traguardo per il trio d’eccezione che, di fatto, candida il nuovo singolo estivo Lambada al titolo di tormentone dell’estate 2023 del Belpaese.

Lambada é il tormentone dell’estate 2023?

Ma quella di Paola e Chiara non é la sola nuova uscita musicale dell’estate 2023, dal momento che in vista del solstizio estivo sono stati rilasciato, tra gli altri e nell’ultimo periodo, anche il nuovo singolo estivo di Baby K dal titolo M’ama non m’ama, e ancora Mani in alto di Elettra Lamborghini, passando per Rock N Roll e Granita rispettivamente rilasciati dagli ex Amici di Maria De Filippi di Napoli, Aka7even e LDA. Ma quale sia il tormentone dell’estate 2023, é ancora presto per dirlo.

