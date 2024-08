Elodie contro gli attacchi: “Mi si accusa di sessualizzare e mi fa ridere”

Elodie ed Annalisa sono delle vere popstar italiane che puntano molto non solo sulle loro voci spettacolari e sui loro brani di successo ma anche sulla loro sessualità e sull’uso del corpo come un manifesto. Elodie, inoltre, sarà anche fra i 12 artisti del calendario Pirelli 2025, come lei stessa aveva annunciato pochi giorni fa con un video, in accappatoio dove mostra la scritta «The Cal Pirelli 2025», su Instagram ed adesso stanca delle continue critiche e dei nuovi attacchi che le vengono rivolti Elodie è sbottata in un’intervista concessa a La Repubblica.

Innanzitutto Elodie ha spiegato perché ha deciso di posare per Calendario Pirelli: “Il corpo rappresenta una parte fondamentale del modo di raccontarci e di riprenderci la libertà di essere sensuali.” E poi nello specifico contro gli attacchi è sbottata: “Ci sono altri problemi…Mi piaccio e il corpo mi aiuta a raccontare qualcosa di me. Non penso che avere una sessualità sia peccato. Non sono cattolica, battezzata, voglio restare lontana da questo modo di pensare”. La cantante ha poi aggiunto: “So di espormi alle critiche quando mi presento sul palco svestita, ma sono molto solida in questa scelta. Per me l’erotismo è una vibrazione, qualcosa che si accende, una tensione che precede un’azione: uso il corpo come una performer, per manifestare le mie scelte”

Elodie posa seminuda nel Calendario Pirelli 2025 e si difende: “Il corpo è il mio manifesto”

Elodie nonostante le critiche va dritta per la sua strada e durante l’intervista a La Repubblica ha aggiunto: “Il corpo è il mio manifesto. Penso lo sia per tutti. Se ci spostiamo a destra spostiamo a destra, guardando l’Italia, le donne non sono libere neppure di girare come vogliono. Ciò viene deciso da altri uomini, e ci fa capire quanto la femminilità sia ancora scabrosa.” E in seguito ha sottolineato: “Essere donna è scabroso. Quindi c’è un controllo sul corpo, oggi più che mai. Mi accusano di sessualizzare e mi fa ridere: vorrei chiedere cosa significa. Il punto è proprio questo: più uno viene accusato per l’uso della propria libertà di espressione, più significa che conduce una lotta giusta”. Nel frattempo critiche e attacchi a parte procede a gonfie vele la storia d’amore con Andrea Iannone.