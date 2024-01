Paola Ferrari choc: “Ho un tumore al viso”/ “È piccolo, mi opero e torno al lavoro”

Paola Ferrari e la scoperta del tumore: come è andata?

Paola Ferrari ha scelto di raccontarsi senza filtri in un’intervista a cuore aperto rilasciata ai microfoni di Monica Setta e in onda giovedì 25 gennaio durante la nuova puntata di “Storie di donne al bivio”. La giornalista sportiva che in passato ha dovuto combattere contro carcinoma maligno al viso, ha raccontato di aver recentemente scoperto, di averne un altro anche se fortunatamente piccolo e che le permetterà di tornare subito a lavoro dopo l’operazione. “Sì, ho avuto un cancro e anzi ti dico che ne ho un altro, molto piccolo, che è stato scoperto da poco e andrò a operarmi fra qualche giorno. Ma poi sarò comunque la domenica a condurre la mia trasmissione”. le parole di Paola Ferrari che, dopo l’operazione, tornerà a condurre le emozioni della Serie A con Novantesimo minuto.

“È un carcinoma basiliare, sempre sul viso, l’ho scoperto un mese e mezzo fa, ma è assolutamente allo stadio iniziale e quindi è molto meno drammatico di quello che ho già avuto. Si risolverà in un giorno. È piccolo piccolo e guarirò senza problemi. Non sono assolutamente qui a fare la vittima, ma lo racconto per dire che bisogna stare attenti: state attenti, state attenti, non finirò mai di dirlo”, ha aggiunto.

Il messaggio sulla prevenzione di Paola Ferrari e le parole di Monica Setta

Paola Ferrari ha scelto di parlare del carcinoma sul viso per lanciare l’importante messaggio sulla prevenzione. “Dobbiamo fare prevenzione, sempre“, ha spiegato la conduttrice di 90esimo minuto. “La volta scorsa non avevo fatto queste ricerche. Un dermatologo mi aveva detto che si trattava di un’angioma, una cosa benigna, e ho fatto passare troppo tempo. Se avessi avuto un melanoma, non sarei qui a parlarne“, l’importante messaggio della Ferrari.

Monica Setta, a sua volta, nell’annunciare l’intervista sui social, ha ringraziato Paola Ferrari per essersi raccontata senza alcun timore. “La Confessione di Paola Ferrari mi ha colto di sorpresa e ho avuto qualche momento di esitazione a proseguire l’intervista che vedrete giovedì 25 gennaio dopo Renzo Arbore su RAI2. Paola ha parlato perché voleva dare un messaggio a tutti a proposito della prevenzione. Ma lo ha fatto sostanzialmente perché è una donna sincera che coltiva sulla base della sincerità il rapporto con il suo pubblico. Grazie Paola”.

