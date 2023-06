Paola Ferrari: “Lontana dalla tv per un anno, è stato difficile”/ “Lasciata a casa da Alessandra De Stefano…”

Paola Ferrari contro Alessandra De Stefano

In casa Rai, con le nuove nomine, è iniziato un nuovo corso. A subire cambiamenti non sono solo le tre reti principali, ma anche Rai Sport che ora ha come direttore Jacopo Volpi che ha preso il posto di Alessandra De Stefano. Contro quest’ultima, Paola Ferrari ha lanciato una frecciatina dalle pagine del settimanale Nuovo Tv. La giornalista sportiva, volto storico di Rai Sport che, con la sua volta e la sua professionalità ha raccontato pagine importanti dello sport italiano, nell’ultimo anno, è rimasta a casa. Poco prima dei Mondiali di Calcio in Qatar, il rapporto tra la Ferrari e la Rai si è interrotta. Ora che l’era Alessandra De Stefano è finita, la Ferrari si toglie qualche sassolino dalle scarpe.

Paola Ferrari, "De Stefano? Ha rinunciato al mondiale femminile"/ La replica dell'ex direttrice di Rai Sport

“Ho vissuto un periodo difficile e per un anno non sono apparsa in tv. Per me è stato un grande dispiacere ma non ho voluto rompere con la mia azienda. La direttrice mi ha lasciato a casa e non mi ha ricevuta per otto mesi. L’ho accettato ma ero molto arrabbiata, perché tengo al mio lavoro e credo di farlo discretamente bene…”, ha detto a Nuovo Tv.

Paola Ferrari: "Io madre? Non sapevo cosa significasse"/ "Non ho avuto quell'amore, non lo conosco"

Paola Ferrari e il sostegno della famiglia

Stare lontana dal lavoro a cui ha dedicato tantissimi anni non è stato facile per Paola Ferrari che, però, ha potuto contare sul supporto totale del marito Marco De Benedetti e dei figli. Per superare tutto, infatti, la giornalista non nasconde di essersi appoggiata totalmente alla sua famiglia. “Mio marito e i miei figli mi sono stati accanto e si sono arrabbiati molto, perché hanno capito da subito la gravità del torto che avevo subito. Per fortuna ho un carattere fumantino, almeno non ho rischiato di cadere in depressione”, ha spiegato.

Quale sarà, ora, il futuro della Ferrari? La giornalista tornerà in tv con una nuova avventura professionale? “Con Alba Parietti ci piacerebbe raccontare la nostra meravigliosa amicizia in una sit-com. Ci conosciamo da quarant’anni e insieme siamo molto divertenti”, ha concluso.

Paola Ferrari: "Le molestie? A volte ho dovuto far finta di niente"/ "È accaduto con persone potenti"

© RIPRODUZIONE RISERVATA